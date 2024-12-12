記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李章宇近日在節目中透露結婚計劃，引發外界關注他是否將退出節目《我獨自生活》。對此，節目組於今（12日）表示，目前並未討論其退出的相關事宜。

▲李章宇說明年要結婚。（圖／翻攝自韓網）



在11日播出的節目《鄉村小鎮李章宇》中，李章宇被洪錫天問到身材管理和廚藝等相關話題外，也對結婚計畫具體做出了回應：「預計明年結婚，目前正在準備中。」這也是他和趙惠元交往6年以來，第一次明確說出兩人攜手步入禮堂的時間點。

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不過，李章宇自2022年加入《我獨自生活》後，因亮眼表現廣受觀眾喜愛，更和全炫茂、朴娜萊組成的「油脂組合」，三人享受美食的模樣深植人心，並於2023年獲得MBC放送演藝大獎「真人秀節目男子最優秀獎」。然而，若他結婚的話就不符合節目設定，因此是否退出成為外界熱議話題。

▲李章宇和趙惠元交往6年。（圖／翻攝自Instagram／palm_u_51、hye1_jo）



《我獨自生活》節目組於今天表示，目前並未討論李章宇是否退出的相關事宜。事實上，李章宇與女友趙惠媛因2018年合作KBS電視劇《我唯一的守護者》相識，交往至今已有6年。他在此前的獲獎感言中曾幽默提及母親催婚的壓力，但因為以《我獨自生活》得獎，笑言可能得推遲結婚計劃，引發現場笑聲不斷。