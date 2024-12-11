婁峻碩認了「今年跨年只敢接2場」！　1年前趕場片段被挖

記者王靖淳／綜合報導

歌手婁峻碩平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與歌迷互動，今（11）日他就發文透露今年跨年只敢接兩場，坦言怕又發生差點趕不上倒數的情況。貼文曝光後，就有人挖出他去年在IG上傳跨年趕場的驚險經歷影片，掀起不小討論。

▲婁峻碩。（圖／翻攝自Instagram／shoumethemoneyxx）

事實上，婁峻碩今年元旦透過IG上傳一段影片，透露自己在前晚的跨年夜一口氣趕了三場演出，分別在新竹和台南舉行。雖然事先安排妥當，但最後一場在台南市政府的倒數演出卻因交通壅塞而變得驚險萬分。為此，他笑稱：「剩下三分鐘，完了。」並表示自己在11點59分緊急下車奔向舞台，最終順利趕上倒數與演出。

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▲婁峻碩坦言今年只敢接兩場跨年。（圖／翻攝自Threads／shoumethemoneyxx）

影片中，婁峻碩坦言，跨年的行程讓他感到相當緊張，因為當時台南市長在台上講話，甚至連五間情的其他四位成員都已經在舞台就位，而他只能困在車內焦急等待，直到抵達目的後快步下車直奔現場才化險為夷。為此，婁峻碩慶幸最終順利完成演出，並和台下粉絲共同迎接新年，今年他也記取去年跨年的教訓，幽默表示：「今年跨年怕趕不上，只敢接兩場，笑死。」

▲婁峻碩去年跨年差點趕不上倒數。（圖／翻攝自Instagram／shoumethemoneyxx）