田馥甄曬「貼臉素顏照」陽光灑臉飄出仙氣！　網暈：被美顏暴擊

記者顧齊祐／綜合報導

41歲的女星田馥甄（Hebe），從團體S.H.E單飛後依然活躍於歌壇，演唱了許多經典歌曲，吸引了大量粉絲。近日，田馥甄在深夜分享了一組素顏自拍照，讓粉絲都相當驚喜，大喊「半夜被美顏暴擊」。

▲田馥甄深夜曬出美照。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）



田馥甄昨（10）日，在Instagram上傳了多張照片，照片中的她將一頭長髮放下，穿著黑色上衣，素顏出鏡。她在靠在窗戶邊自拍，一道陽光恰好灑在她身上，映襯出她的小巧的臉蛋，肌膚顯得相當白皙嫩滑，整個畫面充滿仙氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陽光灑在田馥甄身上，畫面充滿仙氣。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）



其中一張自拍照中，鏡頭還補捉到廚房中有一個人的身影，讓不少粉絲感到好奇。針對這個疑問，田馥甄隨即在限時動態中解答，透露那個人是她的媽媽，並幽默地提到自拍照中的衣服上「有棉絮」。

▲田馥甄解答廚房人影身份。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）



田馥甄的美照發布後，引來了大批粉絲留言回應，紛紛表示「半夜被美顏暴擊中」、「素顏真的很美」、「是久違的自拍啊啊啊，素顏也好美」、「棉絮很生活化的部分果然夠日常」、「熬夜熬了幾個月了，今天最值」、「仙女是不是不需要睡覺」。