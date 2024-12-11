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串流收視週榜／台粉淚看中山美穗《情書》！陸劇《九重紫》被封最強黑馬

記者陳芊秀／綜合報導

2024年即將邁入尾聲，12月串流戲劇市場再掀一波收視戰！陸劇《蜀錦人家》與《九重紫》同步台灣開播，日本動畫《膽大黨》再度出現超大尺度引爆話題，而女神中山美穗驟逝，讓大批影迷湧入追憶經典電影《情書》。《ETtoday星光雲》為大家帶來最新一週串流收視排行。

friDay影音／裴斗娜新劇來了

▲▼friDay影音收視週榜（12/2-12/8）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（12/2-12/8）。（圖／friDay影音提供）

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裴斗娜近年活躍影壇以及串流戲劇市場，這次主演串流平台投資的新劇《家族計劃》，飾演一個擁有特殊能力的媽媽，一家人隱藏能力偽裝成家人，對抗犯罪分子。故事充滿黑色喜劇風格，一上架就登上平台收視第2名。

▲▼裴斗娜新劇《家族計劃》。（圖／翻攝自韓網）

▲裴斗娜主演黑色喜劇《家族計劃》。（圖／翻攝自韓網）

Hami Video／譚松韻拚事業古偶《蜀錦人家》

▲▼Hami Video收視週榜（12/2-12/8）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（12/2-12/8）。（圖／Hami Video提供）

譚松韻搭檔鍾漢良的古裝甜寵劇《錦心似玉》曾在2021登上台灣搜尋戲劇冠軍，超越《魷魚遊戲》，被認證扛劇咖女星。她最新古裝劇《蜀錦人家》搭檔鄭業成，戲裡拚事業製作絲織品「蜀錦」，在台灣Hami Video上架平台收視第3，在台灣也累積一票劇迷關注。

▲▼譚松韻主演《蜀錦人家》台灣也有一票劇迷關注。（圖／翻攝自韓網）

▲譚松韻主演《蜀錦人家》戲裡拚絲織品事業。（圖／翻攝自韓網）

iQIYI／《小巷人家》霸榜

▲▼iQIYI收視週榜（12/2-12/8）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（12/2-12/8）。（圖／iQIYI提供）

《小巷人家》被視為2024下半年黑馬年代劇，在大陸播出時受到不同世代觀眾支持，近來也在平台收視超越《大夢歸離》霸榜冠軍。

KKTV／《獅子的藏身處》劇情掀緊張

▲▼KKTV收視週榜（12/2-12/8）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（12/2-12/8）。（圖／KKTV提供）

《獅子的藏身處》由柳樂優彌主演，坂東龍汰飾演有自閉症但擁有藝術天分的弟弟，兄弟倆遇到神秘小男孩「獅子」，展開懸疑又感人的親情故事。本劇被日網視為秋季日劇「良作No.1」，無論是收視率以及網路播放量，在數字上都有突破成績，懸疑、親情兩大元素結合扣人心弦，劇集已播至第9集，故事又出現新轉折，讓觀眾持續追劇緊張感，堪稱是秋季必追佳作之一。

▲▼日劇《獅子的藏身處》被讚秋季良作No.1。（圖／翻攝自X）

▲日劇《獅子的藏身處》被讚秋季良作No.1。（圖／翻攝自X）

LINE TV／台劇重返冠軍

▲▼LINE TV收視週榜（12/2-12/8）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（12/2-12/8）。（圖／LINE TV提供）

LINE TV持續多週都是選秀節目霸榜，隨著《原子少年2》、《SCOOL》結束，台劇《阿榮與阿玉》接棒成為收視冠軍，第2名也是台劇《秘書俱樂部》。

MyVideo／中山美穗《情書》

▲▼MyVideo收視週榜（12/2-12/8）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（12/2-12/8）。（圖／MyVideo提供）

中山美穗6日在家中驟逝，噩耗震驚海內外，台灣大批影迷紛紛重溫1995年電影《情書》，讓電影火速衝上串流平台第2名。日本動畫《膽大黨》收視排名衝高到第3名，在各大串流平台也屬於熱門作品，除了漫畫原作取材自存在於日本的都市傳說，動畫大尺度畫風，突破想像的故事力擄獲一票死忠觀眾。而排名第4的陸劇《九重紫》於12月6日開播，屬於重生宅鬥題材，在大陸討論聲量飆至第一，火速被封2024年度最大黑馬，在台灣的收視迴響也令人好奇。

▲▼中山美穗驟逝，大批台灣影迷淚看《情書》。（圖／MyVideo提供）

▲中山美穗驟逝，大批台灣影迷淚看《情書》。（圖／MyVideo提供）

▲▼陸劇《九重紫》火速被封2024年度最大黑馬。（圖／MyVideo提供）

▲陸劇《九重紫》火速被封2024年度最大黑馬。（圖／MyVideo提供）

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