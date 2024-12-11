片山凉太將來台　計畫「搭文湖線捷運」遊台北

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手片山凉太將推出新專輯，並以導演身份全程參與第二首前導單曲〈歸屬感〉的MV製作，也是他首度挑戰自導自演，他曾在電影《富都青年》中擔任第三副導演，而這支MV則是他把電影專業融入音樂創作的嶄新挑戰。從故事策劃、美術設計到鏡頭分鏡，全程親自操刀，細膩掌控每一個環節，他表示，這樣的全情投入，才能真正展現歌曲的靈魂。

▲片山凉太〈歸屬感〉MV由他首度挑戰自導自演。（圖／大元娛樂提供）

〈歸屬感〉是片山凉太內心深處的真摯表達，也是送給每個孤獨靈魂的陪伴之作。他認為，歸屬感往往來自身邊的人與特定的地方。在談到與台灣的歸屬感連結時，他特別提到台北的淡水，以及在台灣交到的溫暖的朋友們。

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在拍攝現場，片山凉太在導演與歌手的雙重身份間切換，再度與馬來西亞新銳導演Jasmine Wong合作，雙方延續了上一張專輯中的絕佳默契，讓整支MV的製作過程更加順暢高效，也激發了更多創意火花。

▲片山凉太即將來台宣傳。（圖／大元娛樂提供）

此外，他也即將來台展開音樂宣傳活動，除了希望能有更多機會與台灣的聽眾們交流音樂，同時也期待能探索更多城市風貌，像是每次必去的淡水海邊和動物園，這一次還加入了新的旅遊計畫，包括搭乘捷運文湖線欣賞台北的街景，以及到動物園看看熊貓和無尾熊，同事還建議他可以在此次的宣傳行程之後，寫出一首與台灣歸屬感有關的創作歌曲。