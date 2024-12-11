記者蔡琛儀／台北報導

竇靖童今年10月展開出道8年以來首次巡演「狀況外」巡迴演唱會，北京場天后媽媽王菲也在觀眾席上為竇靖童加油，當天竇靖童更演唱了王菲的〈你快樂所以我快樂〉，全場跟著大合唱，替演唱會帶來意想不到的「彩蛋」。





▲▼竇靖童日前北京開唱，媽媽王菲也在場。（圖／Roots Production提供、翻攝自微博／许多年以后tyhhf）

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而台北站今（11日） 宣布將在明年3月14日在Legacy TERA開唱，此次巡演名稱起於導演認為竇靖童從人到音樂給人「狀況外」的感覺，竇靖童笑說：「第一次在台北舉辦專場，大概就也是一種『狀況外』吧。」透露心情緊張又期待。門票將在16日開賣，詳洽KKTIX。

這不僅是她第一次來台開唱，更是她出道8年、發行5張專輯後的首度巡迴演唱會。第一次舉辦專場，竇靖童分享印象最深刻的就是觀眾的熱情，也體驗了演唱會從前置討論、舞台以及節目編排的所有細節，一切令她更到新鮮之餘，卻也比過去演出多了壓力與期待感。

▲竇靖童將首度來台開唱。（圖／Roots Production提供）

提到即將在台北的演出，竇靖童表示：「期待和緊張。很久沒來台北演出了，而且這也是第一次在台北舉辦專場演出，不知道會是什麼樣的狀況，不過我想大概就是一種『狀況外』吧。」也分享空檔之餘會與在台北的好朋友們見面。隨著場次增加，竇靖童在舞台上的表現也愈發熟練，在來到台北演出之前，她將至新加坡與北美等地巡迴，帶著音樂能量前進海內外各大城市。