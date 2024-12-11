ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王菲愛女竇靖童出道8年「將首度來台開唱」！　笑認：是一種狀況外

記者蔡琛儀／台北報導

竇靖童今年10月展開出道8年以來首次巡演「狀況外」巡迴演唱會，北京場天后媽媽王菲也在觀眾席上為竇靖童加油，當天竇靖童更演唱了王菲的〈你快樂所以我快樂〉，全場跟著大合唱，替演唱會帶來意想不到的「彩蛋」。

▲▼竇靖童將首度來台開唱。（圖／Roots Production提供）

▲▼竇靖童日前北京開唱，媽媽王菲也在場。（圖／Roots Production提供、翻攝自微博／许多年以后tyhhf）

▲▼竇靖童 王菲。（圖／翻攝自微博／许多年以后tyhhf）

[廣告]請繼續往下閱讀...

而台北站今（11日） 宣布將在明年3月14日在Legacy TERA開唱，此次巡演名稱起於導演認為竇靖童從人到音樂給人「狀況外」的感覺，竇靖童笑說：「第一次在台北舉辦專場，大概就也是一種『狀況外』吧。」透露心情緊張又期待。門票將在16日開賣，詳洽KKTIX。

這不僅是她第一次來台開唱，更是她出道8年、發行5張專輯後的首度巡迴演唱會。第一次舉辦專場，竇靖童分享印象最深刻的就是觀眾的熱情，也體驗了演唱會從前置討論、舞台以及節目編排的所有細節，一切令她更到新鮮之餘，卻也比過去演出多了壓力與期待感。

▲▼竇靖童將首度來台開唱。（圖／Roots Production提供）

▲竇靖童將首度來台開唱。（圖／Roots Production提供）

提到即將在台北的演出，竇靖童表示：「期待和緊張。很久沒來台北演出了，而且這也是第一次在台北舉辦專場演出，不知道會是什麼樣的狀況，不過我想大概就是一種『狀況外』吧。」也分享空檔之餘會與在台北的好朋友們見面。隨著場次增加，竇靖童在舞台上的表現也愈發熟練，在來到台北演出之前，她將至新加坡與北美等地巡迴，帶著音樂能量前進海內外各大城市。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

推薦閱讀

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了　還原當晚狀況

里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了　還原當晚狀況

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

台女星搭機「坐商務艙違反規定」！起身狂道歉 空姐爆：她是第一個

台女星搭機「坐商務艙違反規定」！起身狂道歉 空姐爆：她是第一個

吳宗憲三女兒「每天都被求婚」！Sandy：是真的 經紀人揭超扯真相

吳宗憲三女兒「每天都被求婚」！Sandy：是真的 經紀人揭超扯真相

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

林心如全程送別瓊瑤「與家屬站第一排」　上陽明山花葬快步離開

林心如全程送別瓊瑤「與家屬站第一排」　上陽明山花葬快步離開

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了　還原當晚狀況

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

台女星搭機「坐商務艙違反規定」！起身狂道歉 空姐爆：她是第一個

吳宗憲三女兒「每天都被求婚」！Sandy：是真的 經紀人揭超扯真相

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

林心如全程送別瓊瑤「與家屬站第一排」　上陽明山花葬快步離開

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

竇靖童

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／韓明星夫婦+1！金俊浩求婚成功　金知敏交往2年：每天都好幸福
  2. 陳芳語「胸前只用兩塊布遮」！一轉身…半邊跑出來了 超兇畫面全被拍
  3. 串流收視週榜／台粉淚看中山美穗《情書》！陸劇《九重紫》被封最強黑馬
  4. 金凱瑞笑談復出：我買太多要賺錢！　同框基努李維
  5. 閻奕格站上香港迪士尼開唱！　變身公主超浪漫...男友也在場　
  6. 吉高由里子爆分手千萬帥男！　演員友爆料：男生控制慾太強
  7. 星宇飛機餐「蘆枸雲滋道」有聲音！許茹芸笑哭 被釣出回應16字超幽默
  8. 亞洲第一人！五月天砸2.5億前進澳洲體育場「泰勒絲、Coldplay也唱過」
  9. 瓊瑤背後最重要的兩個女人！　媳婦何琇瓊、秘書淑玲道別畫面曝光
  10. 《全明星2》路跑女神脫了！酒店解放三角泳褲 比基尼被拍半邊外露

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366