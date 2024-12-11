ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

記者張筱涵／綜合報導

林姿佑今（11日）透過粉絲專頁哀悼父親林照雄辭世，分享了對父親的深厚情感與懷念，並公布追思告別式的相關資訊。

▲▼林照雄。（圖／翻攝自FACEBOOK／林姿佑粉絲團）

▲林照雄離世，享年85歲。（圖／翻攝自FACEBOOK／林姿佑粉絲團）

林姿佑表示，父親林照雄於12月8日下午7點16分，在家人陪伴下自然安詳辭世，享年85歲。她特別感謝台北醫學大學附設醫院住院部、急診部及ICU的醫護人員，在父親住院期間提供的溫暖與細心照顧，對此表達誠摯的感激之情。追思告別式將於12月17日中午12時在台北市懷愛館景仰樓一樓「至真二廳」舉行，親朋好友可在此緬懷故人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林姿佑動情回憶父親對自己的支持與教育，她提到：「父親是我這輩子最大的靠山，從小帶著我南征北討，教我遇事冷靜、臨危不亂並學會解決問題，讓我的人生受益匪淺。」她並分享父親在生活中的溫馨點滴，透露父親外表看似嚴肅，實則不喝酒、不應酬，甚至會偷偷背著母親偷吃東西，是孫子眼中的大玩偶。

最後，林姿佑感性地寫道：「爸爸這一生燦爛、豐富、圓滿，我永遠是你最疼愛的女兒。」字裡行間流露出對父親的感激與不捨，讓人感受到深厚的父女情誼。

林照雄生前演過《意難忘》、《台灣靈異事件》、《再生緣》、《一代女皇》、《江山樓》、《愛》、《濟公》等劇，從小熱衷棒球，更是國立體院棒球隊出身。

【林姿佑粉專全文】

在此特別感謝台北醫學大學附設醫院住院部、急診部及ICU所有醫護人員，在家父入住期間給予像家人般溫暖及無微不至的照顧點滴感銘在心，誠摯表達萬分感謝。

家父於12月8日下午7點16分，在家人陪伴下自然安詳辭世，享年85歲。

將於12月17日12:00台北市懷愛館景仰樓一樓「至真二廳」舉辦追思告別式。

我這輩子最大的靠山幻化另一種方式守護我、從小就帶我南征北討、教我遇事冷靜、臨危不亂、想辦法、帶著我學東西、修東西、一步一步教導我解決事情的能力，受用無窮讓我的人生每個階段都豐富多元。

告訴大家，我爸看起來很兇其實他不喝酒不應酬、還喜歡背著我媽偷吃東西，是孫子的大玩偶呢。

你這一生燦爛、豐富、圓滿。我永遠是你最疼愛的女兒。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

推薦閱讀

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

林心如一早現身瓊瑤告別式！「全黑現身」家祭現場曝　趙薇低調送花籃

林心如一早現身瓊瑤告別式！「全黑現身」家祭現場曝　趙薇低調送花籃

瓊瑤生前「最後親筆信」曝光！　溫情告別秘書：妳是我的女兒

瓊瑤生前「最後親筆信」曝光！　溫情告別秘書：妳是我的女兒

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！「哽咽吐真實心聲」微博網友不買單

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！「哽咽吐真實心聲」微博網友不買單

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

陳奕小10歲新歡是「五分埔成衣千金」！　前任起底是《大學生》網紅

陳奕小10歲新歡是「五分埔成衣千金」！　前任起底是《大學生》網紅

林益世妻爆職場霸凌「中視員工怕到手抖失眠」！　看身心科被迫辭職

林益世妻爆職場霸凌「中視員工怕到手抖失眠」！　看身心科被迫辭職

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

林心如一早現身瓊瑤告別式！「全黑現身」家祭現場曝　趙薇低調送花籃

瓊瑤生前「最後親筆信」曝光！　溫情告別秘書：妳是我的女兒

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！「哽咽吐真實心聲」微博網友不買單

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林照雄, 林姿佑

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 瓊瑤長眠地曝光　粉絲齊聚送最後一程
  2. Sandy產後3月「真實體態不藏了」！解放細肩帶穿超貼：還沒恢復但喜歡
  3. 里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了　還原當晚狀況
  4. 神劇《信號2》下個月開拍！　主演→導演全是口碑實力派
  5. 影帝傑米福克斯認了「腦出血中風」！昏迷20天一度命危　甦醒後痛哭
  6. 《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿
  7. 瓊瑤遺照曝光「紅色花洋裝露一抹微笑」　白色棺木圍繞白色鮮花
  8. 中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制
  9. 網爆aespa Winter約會「小3歲ENHYPEN隊長」　SM娛樂揭爆料者惡行
  10. 瓊瑤告別式傳出《還珠格格》主題曲　林心如神情哀戚從後門離開

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366