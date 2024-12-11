《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

記者張筱涵／綜合報導

林姿佑今（11日）透過粉絲專頁哀悼父親林照雄辭世，分享了對父親的深厚情感與懷念，並公布追思告別式的相關資訊。

▲林照雄離世，享年85歲。（圖／翻攝自FACEBOOK／林姿佑粉絲團）



林姿佑表示，父親林照雄於12月8日下午7點16分，在家人陪伴下自然安詳辭世，享年85歲。她特別感謝台北醫學大學附設醫院住院部、急診部及ICU的醫護人員，在父親住院期間提供的溫暖與細心照顧，對此表達誠摯的感激之情。追思告別式將於12月17日中午12時在台北市懷愛館景仰樓一樓「至真二廳」舉行，親朋好友可在此緬懷故人。

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林姿佑動情回憶父親對自己的支持與教育，她提到：「父親是我這輩子最大的靠山，從小帶著我南征北討，教我遇事冷靜、臨危不亂並學會解決問題，讓我的人生受益匪淺。」她並分享父親在生活中的溫馨點滴，透露父親外表看似嚴肅，實則不喝酒、不應酬，甚至會偷偷背著母親偷吃東西，是孫子眼中的大玩偶。

最後，林姿佑感性地寫道：「爸爸這一生燦爛、豐富、圓滿，我永遠是你最疼愛的女兒。」字裡行間流露出對父親的感激與不捨，讓人感受到深厚的父女情誼。

林照雄生前演過《意難忘》、《台灣靈異事件》、《再生緣》、《一代女皇》、《江山樓》、《愛》、《濟公》等劇，從小熱衷棒球，更是國立體院棒球隊出身。

【林姿佑粉專全文】

在此特別感謝台北醫學大學附設醫院住院部、急診部及ICU所有醫護人員，在家父入住期間給予像家人般溫暖及無微不至的照顧點滴感銘在心，誠摯表達萬分感謝。

家父於12月8日下午7點16分，在家人陪伴下自然安詳辭世，享年85歲。

將於12月17日12:00台北市懷愛館景仰樓一樓「至真二廳」舉辦追思告別式。

我這輩子最大的靠山幻化另一種方式守護我、從小就帶我南征北討、教我遇事冷靜、臨危不亂、想辦法、帶著我學東西、修東西、一步一步教導我解決事情的能力，受用無窮讓我的人生每個階段都豐富多元。

告訴大家，我爸看起來很兇其實他不喝酒不應酬、還喜歡背著我媽偷吃東西，是孫子的大玩偶呢。

你這一生燦爛、豐富、圓滿。我永遠是你最疼愛的女兒。