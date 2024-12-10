蔡瑞雪分手1月「突現身前任Threads」！　孫麥傑2字回應洩心境

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡瑞雪與微風廣場代言人、富二代男星孫麥傑去年大方認愛，小倆口在今年7月爆出情變傳聞，當時雙方都發聲闢謠，不料今年10月底女方突然宣布分手，消息曝光後受到外界關注。最近孫麥傑在社群發文尋包，舊愛蔡瑞雪也被發現在文章底下留言，孫麥傑也2字回覆對方，兩人互動引發討論。

▲蔡瑞雪、孫麥傑去年雙雙認愛。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

孫麥傑透過Threads發文，懇求善心人士協助尋找他上週五遺失的心愛後背包。他透露，這款後背包已陪伴他近4年時間，見證他在眾多DJ場合的工作與演出，讓他有深厚情感。特別的是，包包旁還掛著一隻他非常喜愛的玩偶，替背包增加專屬於他的記憶，「使用快4年了，感情很深，背著它征戰許多DJ場合。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡瑞雪回覆前任貼文。（圖／翻攝自Threads／maichiehsun）

孫麥傑誠懇表示，「期望有善心人士撿到的話，能還給我」，並承諾若有人找到，他願意接受對方提出的條件，「找到的話，我願意… 各位開條件吧 ！」貼文曝光後，不只吸引粉絲表示會幫忙分享，甚至連前女友蔡瑞雪也意外現身，並附上「幫推推」的留言，表示對這隻玩偶的喜愛與惋惜。為此，孫麥傑也回應對方「真的」，並附上兩個哭泣的表情符號，流露出自己對背包和玩偶失而未得的無奈與期待。