錄影累到吐膽汁！KID憶領軍划船到日本遇暴風雨　第二季喊話：變成超壯男

記者孟育民／台北報導

MyVideo公布2024年全年度影音排行榜，2024年MyVideo每月活躍用戶數較去年同期成長29%，付費用戶數較去年同期成長近3成。台灣原創節目內容更是鶴立雞群，7月底才推出的「最硬實境秀」《上船了各位！》，喚醒觀眾的熱血魂空降節目館冠軍！蔡昌憲感性地說：「今年夏天的回憶都回來了，完成不可能的任務，又在年底奪冠，真的很替團隊開心。」郭泓志則感謝辛苦的工作人員成就成功的團隊，直呼：「我們做到了，幹大事！」

▲《上船了各位！》登排行榜冠軍。（圖／台灣大哥大MyVide提供）



回想節目每一瞬間都讓他們至今激動不已，鐘瑶分享自己划向日本途中熬過的第28個小時，「熱到中暑卻不放槳」，讓她對自己刮目相看；雷艾美提到最後一刻公牛鯊出沒的驚險片段讓她餘悸猶存。瑞瑪席丹想起忍住暈船不適完成模擬訓練的毅力，「當時我肚子裡已經沒有東西了，但還是一直想吐，最後只能一直吐膽汁。」KID則回憶龜山島划回本島時的暴風雨，團隊只能靠著平時的訓練與精密儀器冒險返航，成為他心中最深刻的畫面。

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▲《上船了各位！》錄製過程超辛苦。（圖／資料照／記者李毓康攝）



被問到若有第二季的體能挑戰，不限主題想推薦誰來挑戰？KID立刻毛遂自薦並早就有盤算，「我要推薦我自己，主題就是減肥變成超壯男！」胡宇威還划不夠，竟想自我挑戰60小時不輪班或上戒護船休息，全程划獨木舟一路衝到終點，「這樣的挑戰性更大，光想就很刺激。」

瑞瑪席丹也沒有在怕，許願下一季能有高空跳傘或賽車，「不管是拿到證照自己跳，或是跟專業人員一同跳傘，我都很想嘗試，而賽車不論是F1或其他車輛競速的類型，有速度感的駕車活動我也很想挑戰！」

