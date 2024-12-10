記者潘慧中／綜合報導

歐陽靖最近在社群網站寫下與3歲兒子搭乘日本高鐵自由座的經歷。她先讓小孩坐在靠窗位置，自己整理行李時，一位日本太太坐進了靠走道的空位。她和善地請求換位，卻被對方冷回「妳知道這是自由席吧」並閉眼睡覺，「說實在話我當時有氣到，但這種狀況即使找列車長來處理也沒有用，因為的確就是如她所說『自由席』的規則就是這樣，也沒有家長能跟未成年子女並肩坐這種優先權。」

▲歐陽靖常獨自帶兒子旅行。（圖／翻攝自Facebook／歐陽靖）



歐陽靖只好站在走道照顧孩子，持續約20分鐘，直到小孩後方座位的大叔主動讓座，她才得以坐下，但事後發現大叔其實並未下車，而是站在車廂連接處默默體現善意。

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歐陽靖強調，她一定會盡量提早買好和兒子坐一起的對號座，如果高鐵普通座售罄，就會改買商務艙，再不行才會搭自由座碰運氣，「安全第一，『減少發生衝突的機會』是我帶小孩在外的最大原則。」

▲歐陽靖平常都會盡量提早買好和兒子坐一起的對號座。（圖／翻攝自Facebook／歐陽靖）



身為單親媽媽，歐陽靖有時候會在心中跟兒子道歉，「對不起，媽媽只能盡力照顧你、保護你，但你必須比別人更快長大、更快獨立，因為媽媽沒有辦法永遠在你身邊」，幸好孩子很乖，年紀雖小但已經能和她分開坐，「雖然覺得對不起他，卻是出生在這種家庭的功課。」

▲歐陽靖育有一個寶貝兒子。（圖／翻攝自Facebook／歐陽靖）



歐陽靖透露每次帶兒子旅行回來後，老師常會覺得小孩似乎又成熟了很多，而這也是她一直堅持獨自帶孩子旅行的原因，「一打一的旅行能讓小孩知道：我是媽媽的旅伴，我有幫忙的能力，而不只是被照顧」，任何突發狀況都是她和小孩成長的機會。

歐陽靖臉書全文：

高鐵自由座澆水事件搞不清楚狀況，因為網路上居然有立場完全不同的目擊證詞（？）

但至少能確定衝突原點是：小姐看到空位直接要坐，然後媽媽告知這是家人的位子。

我帶新醬旅行的時候都是一打一，如果遇上搭自由座的類似狀況怎麼辦？

⋯⋯欸，我還真遇過，而且是在日本。

・・・

（補充一下：無論新醬是不是未滿6歲免購票，我都會幫他買兒童票！因為他要佔位！）

那次我一打一帶新醬坐自由座，找到兩個空位之後，我叫新醬自己先去坐進靠窗的位置，然後我在看得到新醬的車廂連接寬闊處整理行李、收推車，才不會擋到進出座位的人。

然後⋯我就看到一位日本太太直接坐進新醬旁邊靠走道的位子，我過去跟她說：「不好意思，旁邊是我的小孩，他才3歲，請問我可以坐這個位子照顧他嗎？」

我態度放很低，因為當時我的確不在座位上，自由席本來就是先找到空位的人先坐。

結果那位太太冷冷地回我：「妳知道這是自由席吧？」

⋯⋯⋯然後就閉上眼睡覺了！

說實在話我當時有氣到，但這種狀況即使找列車長來處理也沒有用，因為的確就是如她所說『自由席』的規則就是這樣，也沒有家長能跟未成年子女並肩坐這種優先權。

（不知道台灣有沒有？日本是沒有。）

新醬很想睡覺了，所以我就站在那個太太旁邊的走道上，直接從她身上遞被子、遞水、拿點心⋯欸，那位太太很厲害居然完全不在意，繼續睡。

就這樣搞了約20分鐘，其實我很耐站也無所謂，想說我就一路站到底吧？至少小孩有位子可以睡覺，結果坐在新醬後方座位的大叔意識到我在照顧小孩，站起來跟我說：「妳坐這裡，我要下車了！」

我連忙跟他說謝謝！後來發現大叔根本就沒有要下車，他一直站在車廂連接處⋯

・・・

其實還有幾次，是我沒買到跟新醬坐一起的對號座，鄰座也不願意換位，所以我跟他是分開坐的，我會坐在看得到他的方向。

至少日本、台灣治安沒問題，新醬這位三歲小孩也很乖，不會鬧著一定要跟媽媽一起坐。

但我一定會盡量提早買好對號座，高鐵普通座沒了？先買商務艙，除非商務艙也沒了才搭自由座碰運氣。

安全第一，『減少發生衝突的機會』是我帶小孩在外的最大原則⋯小孩長大之後不一定會記得衝突事發當下的細節，卻會記得媽媽的那份恐慌與憤怒。

這次高鐵的潑水事件，如果事實真的如那位媽媽所說，小姐經協調後同意讓座，卻挾怨報復在小孩身上⋯我還是會以避免當下的騷動為第一原則吧？首先確定淋在孩子身上的只是水，確定孩子的安全、安撫他的情緒，然後存證、報警，絕不姑息。

・・・

每個媽媽都想保護孩子，這是天經地義的，但每個家庭的狀況不一樣，我家就是一打一，有時候我會在心中默默跟新醬道歉：

「對不起，媽媽只能盡力照顧你、保護你，但你必須比別人更快長大、更快獨立，因為媽媽沒有辦法永遠在你身邊⋯」

他也真的很乖，不到三歲就可以自己一個人跟媽媽分開坐，自己乖乖吃零食、乖乖睡覺。

雖然覺得對不起他，卻是出生在這種家庭的功課，我自己也是比其他同齡孩子更早獨立。

・・・

一打一的旅行能讓小孩知道：我是媽媽的旅伴，我有幫忙的能力，而不只是被照顧！

每次我帶新醬旅行回來，學校老師都會說覺得新醬好像又長大了很多？

這也是為什麼即使很累，我還是堅持獨自帶新醬去旅行。旅行時發生的任何突發狀況，都是讓我們成長的機會。

還是希望自己跟大家都永遠不要遇上怪人啦⋯⋯