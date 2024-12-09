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《老少女》太催淚！來賓哭到抽蓄原因曝　嚴藝文眼淚潰堤手抖：很心疼

記者孟育民／台北報導

實境節目《老少女奇遇記》昨（8日）迎來最令人眼淚潰堤的第三集。三位姐姐到高知尋找在日打棒球的台灣高中生謝喬恩跟黃國善，喬恩為了想要打進日本職棒而來到日本，甚至還被選為參加甲子園比賽的一員，並贏得了比賽，擅長日文的國善則是未來想要定居日本而來到了這裡，一見到面，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文就獻上溫暖的祝福，並趁著他們難得空閒的下午，抓緊空檔帶他們出去玩吃好料，在出發前楊貴媚詢問兩位有沒有需要先去換下制服，鍾欣凌便開玩笑地說道：「穿制服不能做壞事耶。」國善則靦腆地回說：「我們是乖學生。」嚴藝文則奸詐笑說：「可是我們是壞姐姐！」

▲▼ 《老少女》3位姐姐帶謝喬恩跟黃國善到海邊玩。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

▲ 《老少女》3位姐姐帶謝喬恩跟黃國善到海邊玩。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

製作單位準備了驚喜給國善，邀請國善的爸媽來到高知，國善在看到爸爸媽媽後不經落下男兒淚，喬恩在一旁看到國善的爸媽來之後也開始抬頭尋找自己的父母，但因為喬恩的父母在不久前才到日本找過他，所以並沒有一起前往高知，嚴藝文看到他一直不放棄，不斷回頭尋找父母身影的畫面含淚心疼地說：「不要再找了，他們沒有來，這樣我會受不了。」

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▲▼ 《老少女》3位姐姐帶謝喬恩跟黃國善到海邊玩。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

▲嚴藝文心疼落淚。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

但製作單位也不忘給喬恩驚喜，準備親朋好友的應援影片以及媽媽的手寫信，在看到手寫信之後，強忍已久的喬恩也崩不住了，邊唸出信件中的內容邊哭到全身抽搐，鍾欣凌及嚴藝文也在一旁哭到說不出話，鍾欣凌哽咽地對製作單位說：「你們要逼死人。」

▲▼ 《老少女》3位姐姐帶謝喬恩跟黃國善到海邊玩。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

▲▼球員在異地打拼的過程，讓全場動容。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

▲▼ 《老少女》3位姐姐帶謝喬恩跟黃國善到海邊玩。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

嚴藝文也特別加碼讓喬恩跟爸媽視訊，結果在視訊環節中，大家眼淚再度潰堤，嚴藝文甚至哭到手狂抖無法幫忙拿手機，喬恩爸爸看到喬恩哭也心疼地說：「回來啦！不要打了，看了很心疼。」視訊最後喬恩的弟弟也出現了，喬恩爸爸問他：「如果以弟弟的實力有沒有辦法到高知中央？」喬恩看到弟弟猶豫了就說：「猶豫了就不行。」楊貴媚佩服地對喬恩說：「你的話好深喔。」三位姐姐表示希望這份驚喜和能量能給他們堅持下去的勇氣及動力。

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老少女, 老少女奇遇記2, 鍾欣凌, 嚴藝文

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