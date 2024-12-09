ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《紅白》要來了！Lulu爆國際嘉賓2線索「每首歌都破億」：不只一組　

記者孟育民／台北報導

一年一度除夕夜最大盛事，台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》即將於114年1月5日（日）在台北小巨蛋登場。今（9日）舉行主持人亮相記者會，由Lulu黃路梓茵續任總主持人，而陳明珠、黃偉晉則是分別擔任紅、白隊隊長，連續兩年登上小巨蛋主持除夕特別節目，Lulu也透露國際嘉賓卡司2線索，令人期待。

▲▼Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉接下明年《紅白》主持棒。（圖／台視提供）

▲Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉接下明年《紅白》主持棒。（圖／台視提供）

陳明珠、黃偉晉過去曾有多次搭檔合作，這次將分別擔任紅隊、白隊的隊長，一向溫柔的陳明珠不忘和黃偉晉下戰帖：「這是我們第一次分道揚鑣，到時候我會跟你來真的！」，黃偉晉不甘示弱：「我一直都是來真的！」，Lulu夾在中間表示好像要上演分手擂台，已經感受到兩隊隊長的濃濃火藥味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，陳明珠也坦言這次要獨當一面心情上還是有一點緊張，不過也很安心因為有隊長在，Lulu則在一旁預告：「不要當薪水小偷！」

▲Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉接下明年《紅白》主持棒。（圖／台視提供）

▲三人有了上一次的合作，默契又變更好。（圖／台視提供）

而在記者會釋出的主持人形象影片中，三位分別化身「紅白天神」來完成大家的心願，將會傳遞幸福、愛與希望給大家，讓大家能夠在除夕夜可以有很難忘的節目內容，記者會上更透過幸運籤筒的方式提前暗示《2025超級巨星紅白藝能大賞》的節目亮點，分別是「華麗卡司陣容」、「國際嘉賓check」以及最受粉絲期待的索票方式，即日起至12月22日止，只要到官方網站點入「登記抽票」頁面，就有機會獲得《2025超級巨星紅白藝能大賞》門票。

▲Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉接下明年《紅白》主持棒。（圖／台視提供）

▲Lulu保證卡司會捨不得上廁所。（圖／台視提供）

談及國際嘉賓，Lulu更是加碼爆料可能不只一組，並透露線索：「他們的音樂隨便一首都是破億、我訪問過！」不願分享究竟是哪國藝人，保密到家；而華語卡司陣容也不容小覷，都是北高巨蛋演唱會秒殺等級，身為總主持人的Lulu自信表示，絕對是捨不得轉台的精彩，完整卡司名單，敬請鎖定官方粉絲專頁消息。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

推薦閱讀

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！

阿妹大巨蛋3.8萬人跳〈三天三夜〉太恐怖！　看台嚇到不敢動：真的超晃

阿妹大巨蛋3.8萬人跳〈三天三夜〉太恐怖！　看台嚇到不敢動：真的超晃

《娛樂百分百》驚傳12月底收攤！收視率崩跌不到0.2%…3原因停播

《娛樂百分百》驚傳12月底收攤！收視率崩跌不到0.2%…3原因停播

鍾明軒凌晨發聲：沒收任何單位的邀請函！「真正的觀眾懂我為人」

鍾明軒凌晨發聲：沒收任何單位的邀請函！「真正的觀眾懂我為人」

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

山下智久朝聖周杰倫「真實關係曝光」！為了他特地來台　杰威爾揭密

山下智久朝聖周杰倫「真實關係曝光」！為了他特地來台　杰威爾揭密

前美女主播薛楷莉「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪

前美女主播薛楷莉「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪

峮峮放送內衣辣照！　「腹肌線條炸出」網狂讚：女人天花板

峮峮放送內衣辣照！　「腹肌線條炸出」網狂讚：女人天花板

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

胡瓜、Sandra益智節目「僅播10個月」傳收攤！　電視台證實...停播時間曝光

胡瓜、Sandra益智節目「僅播10個月」傳收攤！　電視台證實...停播時間曝光

周杰倫4場完整歌單＋到場藝人一次看！　「我們的青春有周杰倫真好」

周杰倫4場完整歌單＋到場藝人一次看！　「我們的青春有周杰倫真好」

唐綺陽運勢／天秤「桃花都不合心意」天蠍要處理前任問題！雙子貴人運旺

唐綺陽運勢／天秤「桃花都不合心意」天蠍要處理前任問題！雙子貴人運旺

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！

阿妹大巨蛋3.8萬人跳〈三天三夜〉太恐怖！　看台嚇到不敢動：真的超晃

《娛樂百分百》驚傳12月底收攤！收視率崩跌不到0.2%…3原因停播

鍾明軒凌晨發聲：沒收任何單位的邀請函！「真正的觀眾懂我為人」

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

山下智久朝聖周杰倫「真實關係曝光」！為了他特地來台　杰威爾揭密

前美女主播薛楷莉「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪

峮峮放送內衣辣照！　「腹肌線條炸出」網狂讚：女人天花板

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

胡瓜、Sandra益智節目「僅播10個月」傳收攤！　電視台證實...停播時間曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Lulu, 2025超級巨星紅白藝能大賞, 陳明珠, 國際嘉賓, 黃偉晉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《老少女》太催淚！來賓哭到抽蓄原因曝　嚴藝文眼淚潰堤手抖：很心疼
  2. KIMIKO收死亡威脅信！　怒曬報案單：我絕不低頭
  3. 周杰倫「希望下次不要再等七年」！　不捨：演唱會碎片在心裡迴盪
  4. 金曲歌后A-Lin現身！戴愛玲台上唱一半忍不住淚崩
  5. 黃豪平：沒看周杰倫人生不會少一塊！　親授2招走出錯失恐懼
  6. 遭控「和吹牛老爹輪姦少女」！碧昂絲尪Jay-Z不忍了：染指未成年應被關
  7. 副總統蕭美琴也支持！紀錄片《台灣超人》「將破千萬票房」創紀錄
  8. 高宇蓁生日「電影院收紅布條」噴淚　搭高鐵遇名導…李安就坐前面
  9. 52歲聶雲2帥兒「大學未畢業」已是投資高手　他認：快賺得比我多
  10. 《紅白》要來了！Lulu爆國際嘉賓2線索「每首歌都破億」：不只一組　

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366