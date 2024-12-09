《紅白》要來了！Lulu爆國際嘉賓2線索「每首歌都破億」：不只一組　

記者孟育民／台北報導

一年一度除夕夜最大盛事，台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》即將於114年1月5日（日）在台北小巨蛋登場。今（9日）舉行主持人亮相記者會，由Lulu黃路梓茵續任總主持人，而陳明珠、黃偉晉則是分別擔任紅、白隊隊長，連續兩年登上小巨蛋主持除夕特別節目，Lulu也透露國際嘉賓卡司2線索，令人期待。

▲Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉接下明年《紅白》主持棒。（圖／台視提供）

陳明珠、黃偉晉過去曾有多次搭檔合作，這次將分別擔任紅隊、白隊的隊長，一向溫柔的陳明珠不忘和黃偉晉下戰帖：「這是我們第一次分道揚鑣，到時候我會跟你來真的！」，黃偉晉不甘示弱：「我一直都是來真的！」，Lulu夾在中間表示好像要上演分手擂台，已經感受到兩隊隊長的濃濃火藥味。

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此外，陳明珠也坦言這次要獨當一面心情上還是有一點緊張，不過也很安心因為有隊長在，Lulu則在一旁預告：「不要當薪水小偷！」

▲三人有了上一次的合作，默契又變更好。（圖／台視提供）

而在記者會釋出的主持人形象影片中，三位分別化身「紅白天神」來完成大家的心願，將會傳遞幸福、愛與希望給大家，讓大家能夠在除夕夜可以有很難忘的節目內容，記者會上更透過幸運籤筒的方式提前暗示《2025超級巨星紅白藝能大賞》的節目亮點，分別是「華麗卡司陣容」、「國際嘉賓check」以及最受粉絲期待的索票方式，即日起至12月22日止，只要到官方網站點入「登記抽票」頁面，就有機會獲得《2025超級巨星紅白藝能大賞》門票。

▲Lulu保證卡司會捨不得上廁所。（圖／台視提供）

談及國際嘉賓，Lulu更是加碼爆料可能不只一組，並透露線索：「他們的音樂隨便一首都是破億、我訪問過！」不願分享究竟是哪國藝人，保密到家；而華語卡司陣容也不容小覷，都是北高巨蛋演唱會秒殺等級，身為總主持人的Lulu自信表示，絕對是捨不得轉台的精彩，完整卡司名單，敬請鎖定官方粉絲專頁消息。