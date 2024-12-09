羅志祥穿300萬鞋開唱！曾收藏破5000雙「藏家開30倍收購」

記者許逸群／台北報導

羅志祥今（9日）宣布舉辦《Show My Shoes》鞋展正式展開，這是他出道30年來的第3次鞋展，此次展出鞋款破百雙，愛鞋的他目前也已收藏超過千雙潮鞋，但從未想過它們的價值不斷飆漲，其中一雙鞋更價格翻漲30倍！儘管如此，羅志祥也想提倡鞋子「該穿就穿」，鼓勵大家創造與鞋之間的故事。

▲羅志祥舉辦鞋展，光背後的「龍蝦鞋款」能收集到全系列就非常不簡單。（圖／華納音樂☓寬宏藝術提供）

2024年進入尾聲，跨年將在高雄巨蛋陪伴大家度過倒數時刻的羅志祥，今為《Show My Shoes》鞋展舉辦開展發佈會！這是他第三次舉辦鞋展，收藏鞋至今已達30年，20、30幾歲時他皆各舉辦過一次鞋展，在40幾歲的階段，羅志祥為了給自己一個紀念，決定再次籌備鞋展。

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羅志祥透露鞋展中將精選破百雙鞋限期展出，當問到總共收藏幾雙鞋，羅志祥坦言曾經超過5000雙。他透露，多年來送了許多鞋給親友，甚至不乏捐給需要的人，目前大概是1000多雙。他說，因為鞋子太多穿不完，有時會拿起比較少穿的鞋在家裡走動，這也是他保養鞋子的偏方。

▲羅志祥手持Nike Dunk SB Low「Paris」，拍賣價格已破台幣300萬。（圖／華納音樂☓寬宏藝術提供）

羅志祥透露自己蒐藏的鞋子幾乎都會穿，原因是他認為鞋子應該要回歸它們原始的功能與價值，也希望當大家買到一雙喜歡的鞋時，別忘了要創造與鞋之間的故事。他表示：「球鞋該穿就穿，這次鞋展一方面也想提倡這件事，不要把鞋子當藝術品，他是鞋，不是一幅畫。」

羅志祥收藏的鞋子雖不斷增值，但他起初購買的動機並非投資，所以從來沒有想過要販售。他甚至時常穿起當年10萬元購入的限量鞋款登台演唱，如今該鞋款價格已破300萬，不過他穿來行動並不感到心疼，他認為，300萬是別人賦予鞋的價值，對他來說就是10萬元喜歡的鞋款。

另外，羅志祥將在12月28、31日於高雄巨蛋舉辦演唱會，目前仍在緊鑼密鼓地籌備。他透露，今年演唱會的煙火特效硬體費用，比去年的演出多了1倍半，希望給大家更不一樣的感官體驗。