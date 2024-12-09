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《娛樂百分百》播出27年爆年底收攤！　電視台回應了「揭真實情況」

記者孟育民／台北報導

八大綜合台的長壽節目《娛樂百分百》今（9日）遭周刊爆出即將收攤，指出因為受幾年前羅志祥與愷樂事件的影響，外加收視慘跌不到0.2%、主持人黃偉晉加入新東家後主持費漲價，種種因素導致節目將在12月熄燈，令人震驚不已。對此，八大電視台稍早也做出回應了。

▲▼《娛樂百分百》如今由行黃偉晉、陳零九、小賴主持 。（圖／翻攝自Facebook／娛樂百分百）

▲《娛樂百分百》如今由行黃偉晉、陳零九、小賴主持，傳出節目將在年底收攤。（圖／翻攝自Facebook／娛樂百分百）

陪伴大家童年的《娛樂百分百》，過去曾找來大小S、羅志祥、小鬼、愷樂等人主持，連天后蔡依林、SHE都曾代過班，播出至今27年，節目2019年推出「凹嗚狼人殺」單元，掀起旋風，更將總冠軍搬上台北小巨蛋，如今爆出將在12月底收攤的消息。對此，八大電視台駁斥謠言：「娛樂百分百持續推陳出新，下周也將進棚錄影，何來收攤之說！另和主持人偉晉的合作，一直以來非常愉快，並沒有因轉換新東家，提出調漲費用的要求。」

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▲▼《娛樂百分百》如今由行黃偉晉、陳零九、小賴主持 。（圖／翻攝自Facebook／娛樂百分百）

▲《娛樂百分百》錄製 。（圖／翻攝自Facebook／娛樂百分百）

事實上，《娛樂百分百》先前才爆出製作單位已減少錄製「凹嗚狼人殺」，節目也調整內容，每周僅3天會有全新集數，周一、周二則是重播，進棚機會大幅減少，不過雖然經歷不少變動，仍有不少忠實粉絲，固定收看節目。

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狼人殺, 娛樂百分百, 收攤, 大小S

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