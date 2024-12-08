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人氣女團「ELL＆s」影片遭盜用　化身全新團體連國籍都變了

記者許逸群／台北報導

畢業於《未來少女》的高人氣女團「ELL&s」，自今年7月正式出道以來，憑藉精湛的舞台實力與國際化魅力，迅速攀升至女團的頂尖行列。然而，近日卻傳出「ELL&s」的影片遭外國頻道非法盜用，甚至被冒名包裝成「即將出道的新團體」，讓許多不知情的網友誤以為真，引發廣泛討論與爭議。

▲▼未來少女最終集冠軍隊日光之橙小分隊ELL&s 宣佈成軍。（圖／KJM娛樂提供）

▲▼未來少女最終集冠軍隊日光之橙小分隊ELL&s 宣佈成軍。（圖／KJM娛樂提供）

一個外國YouTube頻道，將「ELL&s」的官方影片重新剪輯，打造成一個全新的女團，並聲稱影片中的成員來自不同國家，包括韓國與日本。更讓人瞠目結舌的是，頻道甚至為「ELL&s」的成員重新取名，完全抹去她們的真實身分，企圖以虛假的設定吸引不明真相的觀眾。

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▲ 人氣女團「ELL&s」影片遭盜用。（圖／翻攝YouTube）

▲ 人氣女團「ELL&s」影片遭盜用。（圖／翻攝YouTube）

該頻道的影片中，許多網友在留言區表達對這支「新團體」的期待，對於她們的高顏值與表演實力讚不絕口，甚至有人詢問具體的出道時間與計劃。不少觀眾顯然對這場精心設計的冒名行為毫無察覺。

不過，日前被熱心網友發現，有人指出，影片中使用的畫面與「ELL&s」的官方影片一模一樣，僅是進行了重新剪輯與標題更換。消息傳開後，「ELL&s」的粉絲紛紛在社交媒體上揭露真相，並向YouTube平台大量檢舉這些盜用內容，呼籲其他網友提高警覺。

▲▼女團ELL&s受邀出席時尚活動。（圖／KJM娛樂提供）

▲ELL&s從七月出道以來吸引眾多各界目光。（圖／KJM娛樂提供）

許多網友表示震驚，認為這種冒名行為不僅損害了藝人的權益，也在全球粉絲間製造了不必要的誤解。有粉絲直言：「這是對藝人辛苦付出的極大不尊重。」「ELL&s」經紀公司得知此事後，提醒粉絲與大眾，請以團體官方平台所發布的資訊為準，不要輕信其他來源的消息。

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