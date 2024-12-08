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連署彈劾尹錫悅的「不是姜棟元、孫藝真」！　韓影澄清：同名不同人

記者張筱涵／綜合報導

韓國電影界日前聯署發表聲明，要求彈劾並拘捕總統尹錫悅，指控其為「叛亂罪現行犯」。聲明中提到的「姜棟元（강동원）」、「孫藝珍（손예진）」等名字引發熱議，但後來確認這些名字並非大家熟知的藝人，而是與之同名的電影從業者或普通民眾。

(外送稿用)▲▼孫藝真、姜棟元、金高銀。（圖／左：翻攝自孫藝真IG、中：CFP、右：翻攝自金高銀IG）

▲韓電影人連署的聲明澄清，名單中的孫藝真、姜棟元、金高銀只是同名不同人。（左圖／翻攝自孫藝真IG、中圖／CFP、右圖／翻攝自金高銀IG）

12月8日，韓國電影人聯署發表題為《彈劾並拘捕叛亂罪現行犯尹錫悅》的聲明，強烈批評總統尹錫悅宣布緊急戒嚴的行為，指其引發社會恐慌。聲明中直言：「尹錫悅的行為讓國民第一反應是『這是瘋了嗎？』，這種情況超出任何人文常識與想像力，卻在現實中發生。」聲明還強調，挽回國際聲望的首要條件是停止尹錫悅的總統職務，並敦促政治人物選擇是否要成為歷史上的叛亂共謀者。

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聲明獲得了3007名電影人及觀眾的聯署支持，包括韓國獨立電影協會、女性電影人協會等81個組織及公司，還有知名導演鄭智泳、奉俊昊以及演員文素利等。不過，名單中提及的「姜棟元（강동원）」、「孫藝珍（손예진）」、「金高銀（김고은）」、「全道嬿（전도연）」、「全智賢（전지현）」、「朴恩斌（박은빈）」並非公眾熟悉的藝人，而是與其同名的其他人。

據電影人行動組澄清，「姜棟元」和「全智賢」為普通觀眾，「孫藝珍」為製作從業者，「金高銀」是評論家和行銷人員，「朴恩斌」和「全道嬿」則為學生。行動組提醒外界在報導中應注意區分，避免誤導。

國會於12月7日針對尹錫悅彈劾案進行表決，卻因執政黨國民力量黨大多數議員缺席，未達到三分之二的出席門檻（200席），最終導致彈劾案被否決。僅有安哲秀等三名議員參與投票。彈劾失敗進一步激化了社會矛盾，也使反對聲浪更加高漲。

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