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TWICE新歌〈STRATEGY〉合唱李泳知！　全麥唱跳現10年功…韓網熱讚

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣女團TWICE近期推出迷你14輯《STRATEGY》，同名主打曲廣受好評，迅速掀起熱議。她們也藉宣傳期登上音樂節目《The Seasons：李泳知的 Rainbow》，不僅帶來經典串燒曲目，主唱3人組更翻唱Jessie J的〈Domino〉，並與主持人李泳知合唱新歌，展現全開麥實力，贏得觀眾與網友一致讚譽。

▲▼TWICE。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）

▲TWICE以新歌〈STRATEGY〉回歸樂壇。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）

TWICE在最新一集《The Seasons：李泳知的 Rainbow》中以驚艷的表演開場，演唱了〈YES or YES〉、〈What is Love?〉、〈CHEER UP〉、〈LIKEY〉、〈KNOCK KNOCK〉以及〈Heart Shaker〉的金曲串燒。整場表演唱跳同步，毫無喘息聲，徹底展現全開麥的專業實力，讓網友大呼過癮。

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此外，成員定延、志效與娜璉合力翻唱〈Domino〉，憑藉強勁的爆發力與穩健的音準再次驚豔全場。而她們與主持人李泳知共同帶來的最新主打〈STRATEGY〉，展現了即將邁入出道10周年的TWICE更加穩定成熟的舞台表現，實力備受肯定。

▲▼TWICE。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop）▲▼TWICE。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop）

▲TWICE展現唱跳實力。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop）

節目播出後，相關影片迅速在網路引發熱議。網友紛紛留言表示：「累積經驗後的舞台更具餘裕，完全享受演出，特別是定延，能看到她這麼開心地活動真的很棒」、「這真的是徹底的LIVE演出，完全展現了TWICE為何能席捲全球的實力，英文Rap更是亮眼」、「即將邁入10周年，仍以這種熱情全員活動，真的太稀有又令人敬佩」、「即使早已達到巔峰，TWICE仍全體活動，這種成就與團結不是每個團體都能做到的」。

▼TWICE〈STRATEGY〉。（影片／取自YouTube／KBS Kpop，如遭刪除請見諒）

▼TWICE串燒金曲。（影片／取自YouTube／KBS Kpop，如遭刪除請見諒）

▼定延、志效、娜璉翻唱〈Domino〉。（影片／取自YouTube／KBS Kpop，如遭刪除請見諒）

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