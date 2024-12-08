《八尺門》雷嘉汭趕拍韓劇中　奪「首爾國際電影大獎」秀流利韓文

記者黃庠棻／台北報導

2024首爾國際電影大獎的前身為「大韓民國Top Star獎」，這個獎項已經成功舉辦了11年。今年，在首爾市政府的鼎力支持下，正式更名為「首爾國際電影大獎」，並計畫以首爾為核心，逐步發展成為具國際影響力的電影盛會。

▲雷嘉汭獲得首爾國際電影大獎「亞洲新銳演員獎」。（圖／凱渥提供）

頒獎典禮於5日在首爾明洞的樂天酒店隆重舉行，由韓國電影協會主辦。本屆評審委員陣容堅強，包括評審委員長李章鎬導演，以及演員獨孤永宰、金寶妍，影評人黃英美，導演尹濟均等，共7位影視界專業人士參與評選，共頒發了23個獎項。

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▲雷嘉汭獲得首爾國際電影大獎「亞洲新銳演員獎」。（圖／凱渥提供）

來自台灣的演員雷嘉汭憑藉過去在作品中的出色表現，以及參演韓劇《Twelve》的亮眼成績，榮獲「亞洲新銳演員獎」。這是雷嘉汭演藝生涯的第一座個人獎項，意義非凡。當晚，她身穿一襲黑色長禮服，優雅登台領獎，由2024全南小姐亞軍朴世熙女士與韓國電影演員協會名譽會長金國賢先生共同為她頒獎。

▲雷嘉汭獲得首爾國際電影大獎「亞洲新銳演員獎」。（圖／凱渥提供）

雷嘉汭全程以流利的韓文發表感言「大家好，我是演員雷嘉汭，我感到非常非常榮幸。首先感謝首爾國際電影大獎，也感謝凱渥我的經紀團隊，謝謝我的老闆吳鋒先生及吳明慧老師，謝謝大家，我愛你們！我今後會繼續努力，為大家帶來更多優秀的作品。」

▲雷嘉汭獲得首爾國際電影大獎「亞洲新銳演員獎」。（圖／凱渥提供）

在台下，雷嘉汭笑著對經紀團隊表示「這個獎座好重呀！真的很有份量，你們要不要拿拿看？」幽默地展現了她真摯的一面。雷嘉汭也透露，目前仍忙於《Twelve》的拍攝工作，但是也非常想念家鄉的朋友與親人，表示「拍完韓劇《Twelve》後，我將回到台北投入接下來兩部作品的拍攝，請大家多多期待。」

▲雷嘉汭獲得首爾國際電影大獎「亞洲新銳演員獎」。（圖／凱渥提供）

首爾國際電影大獎得獎名單

最佳影片獎：《犯罪都市4》

最佳導演獎：李忠弼《絕地逃生》

最受觀眾喜愛作品獎：《首爾之春》

最佳男主角獎：卞約漢《她死了》

最佳女主角獎：金英玉、羅文姬《郊遊》

最佳男配角獎：金在哲《破墓》

最佳女配角獎：李允智《夢幻宮殿》

演員票選最佳演技獎：趙震雄《心靈解碼》

亞洲人氣演員獎：駱明劼（中國）

評審委員特別獎：嚴泰谷 JTBC《玩耍的女人》

電視劇部門最佳演技獎：孔敏貞 Netflix《精神病房的清晨》

特別功勳獎：已故 金秀美

功勳獎：李海龍

娛樂藝人獎：林元熙

OTT部門特別演技獎：鄭有美 TVING《于氏王后》

OTT部門最佳作品獎：TVING《金字塔遊戲》

最佳人氣男演員獎：邊佑錫 tvN《背著善宰跑》

最佳人氣女演員獎：高旻示 Netflix《無聲蛙鳴》

最佳新銳導演獎：許明行《犯罪都市4》

最佳新銳男演員獎：朴志訓《世上最美麗的奧黛麗》

最佳新銳女演員獎：李珠明《變身機場》

亞洲新銳演員獎：Regina Lei 雷嘉汭（台灣）

紀錄片導演獎：張藝蕾、崔東浩《春川大捷72小時》

電影發展企業家獎：李在華