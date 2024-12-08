3星座年底超多人來追！　脫單第1名正在「戀愛宮」：容易一見鍾情

▲（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

2024年即將走入尾聲，有朋友仍為自己又度過了孤單的一年而黯然神傷嗎？星座專家唐綺陽近日在綜藝節目《女人我最大》中分析，未來3個月內，也就是12月跨過明年1、2月，最有機會脫單的「星座Top3」！有沒有入榜，趕緊一起來看看！

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第3名：射手座

唐綺陽透露，射手座的戀愛重點在於明年2月有桃花，而且只是一個開頭，「3、4、5、6、7（月）更多！」不過她提醒，走進感情宮位的星是「考驗之星」，意味著這段感情將面臨很多考驗，可能有戀愛可談，但會比較辛苦，「3月、4月會比較是好消息，然後5月以後就比較是考驗。」

第2名：獅子座

唐綺陽建議獅子座「好好把握今年」，首先獅子座近期有爆紅的機會，「未來3個月有火星在幫助，出色表現能讓別人看見」，另外獅子要特別留意與「舊情人」戀情復燃的機會，「例如12月有水星逆行，那個逆行會把舊情人的話題帶回你身邊」，往好的方向想就是能解開心結，反之壞的方向則是你現在過得不錯，舊愛才想回頭沾光，或者是獅子自己想挽回舊情。

第1名：牡羊座

唐綺陽表示，牡羊座因為守護星是火星，目前正在戀愛宮，只要「自己也有心情談戀愛，然後也有亮相的機會」，積極出席各種Party、朋友邀約的聚會場合，都會有很高的吸睛度。此外，這段時間「有人會來主動追求」的機率更高，而且牡羊座會遇到火星型的對象，「譬如說軍人、警察，牡羊座、天蠍座感很強，而且一見鍾情的機會很高，有戲劇化的戀情機會。」

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