記者劉宛欣、蕭采薇/綜合報導

藝人陳妍希2016年與陳曉結婚後,成為演藝圈的模範夫妻,沒想到今(2024年)年6月卻被爆婚變,9月又被爆明年過年後將官宣離婚,但雙方始終沒有給出正面回應。然而,7日她突然於微博思念父親,感傷寫下「我還是會一直愛您」,留言區湧入大量安慰的網友,經紀人稍早也給予了回應。

▲陳妍希發文思念父親。(圖/翻攝自陳妍希微博)

陳妍希7日下午在微博曬出一系列童年到長大後與爸爸的合照,內文感傷寫下「Daddy, I will always love you. 就算有一天我到了天上,我還是會一直愛您」,並沒有直接提到父親的現況,底下網友則是紛紛留言鼓勵「他會一直愛你的,妳也要好好生活」、「此時此刻好想抱抱妍希」、「伯伯只是去了另一個更加美好的世界,他會繼續愛著妳為妳祝福的」。陳妍希經紀人稍早也證實父親過世的消息:「謝謝大家的關心,請給妍希與家人們空間。」