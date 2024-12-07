阿部瑪利亞戴軍帽成「性感女教官」　曬超香第一視角照！網暈：訓話我

顧齊祐／綜合報導

日本女星阿部瑪利亞曾是女團AKB48成員之一，來台7年的她跨足主持及YouTuber身分，平時也不吝嗇在社群與粉絲互動。近日她就在社群平台曬出了一系列穿著教官服的美照，性感模樣立刻吸引大批粉絲朝聖。

▲阿部瑪利亞化身性感女教官。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）



阿部瑪利亞在Instagram上曬出了一組自己化身性感女教官的照片。照片中，她穿著軍綠色的短袖襯衫，搭配黑色長裙和高跟鞋，頭上戴著教官帽，並展示出纖細修長的美腿。她不時對著鏡頭放電，最後一張照片更是以第一視角拍下自己走樓梯的畫面，瞬間迷倒了大批粉絲。

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▲阿部瑪利亞以第一視角拍下自己走樓梯的畫面。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）



阿部瑪利亞也在貼文中寫道「壞孩子在哪裡？懲罰的時間了爹斯」，以此來挑逗網友們。而這些照片發布後，也立即引發粉絲的熱烈討論和稱讚，紛紛留言表示「今天有性感，壞孩子報到」、「是教官，請來訓話我」、「最後一張是什麼意思」、「原來是要代替教官來懲罰妳」、「這麼美的教官，我絕對不翹課」。

▲阿部瑪利亞穿上教官服，展示修長美腿。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）