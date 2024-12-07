賈永婕反擊周玉蔻！「沒說過哭哭要看全紅蟬」怒批：顛倒是非、蹭流量

記者劉宛欣／綜合報導

馬英九基金會近日邀請陸生來台，然而，一名復旦大學女學生受訪時恭賀「中國台北隊」奪冠引發爭議，陸委會主委邱垂正擬祭出最重5年不得再邀請中國籍人士交流的行政處分。101董事長賈永婕曾現身接待陸生團，大讚馬龍是「可愛的大男孩」，還提到自己很喜歡全紅嬋。資深媒體人周玉蔻隔空諷刺她「哭哭啼啼遺憾看不到全紅蟬了」，對此賈永婕也回應了。

▲賈永婕被周玉蔻隔空開轟。（圖／翻攝自賈永婕臉書、資料照）

周玉蔻日前在臉書提及這次陸生來台的一連串風波，還直言「一位貴婦級官派（民進黨政府指派）董事長在那邊哭哭啼啼『遺憾』她看不到全紅嬋⋯儍眼！」雖未指名道姓，但明顯是在諷刺賈永婕，她還進一步批評賈永婕喊出「馬龍是可愛大男孩」，容易掉入統戰陷阱，根本是網紅式回應、缺乏台灣國民基本智慧，最後甚至質疑「這種人擔任台灣地標代表人」讓她感到發毛。

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▲周玉蔻批評賈永婕哭哭啼啼。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

對此，賈永婕也不甘示弱回擊周玉蔻「斷章取義、顛倒是非」，接著澄清道：「我從來沒有說哭哭我要看全紅嬋，網路上就可以看了，為什麼要看本人？罵人前請先搞清楚事實。不是蹭流量就可以亂罵人。」

▲賈永婕回擊。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

然而，周玉蔻依舊繼續開炮，批評賈永婕「被批輕易掉入統戰陷阱了後，那位女士在臉書上寫了幾句跳tone、不清不楚的回應、否認自己說過哭哭看不到全紅嬋的話，其他論述，比方台灣尊嚴、主權，防禦統戰攻勢等，空洞依舊！」甚至指賈永婕又是「網紅藝人」模式，沒有台灣地標董事長格局。