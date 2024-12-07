ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

賈永婕反擊周玉蔻！「沒說過哭哭要看全紅蟬」怒批：顛倒是非、蹭流量

記者劉宛欣／綜合報導

馬英九基金會近日邀請陸生來台，然而，一名復旦大學女學生受訪時恭賀「中國台北隊」奪冠引發爭議，陸委會主委邱垂正擬祭出最重5年不得再邀請中國籍人士交流的行政處分。101董事長賈永婕曾現身接待陸生團，大讚馬龍是「可愛的大男孩」，還提到自己很喜歡全紅嬋。資深媒體人周玉蔻隔空諷刺她「哭哭啼啼遺憾看不到全紅蟬了」，對此賈永婕也回應了。

▲賈永婕被周玉蔻隔空開轟。（圖／翻攝自賈永婕、周玉蔻臉書、資料照）

▲賈永婕被周玉蔻隔空開轟。（圖／翻攝自賈永婕臉書、資料照）

周玉蔻日前在臉書提及這次陸生來台的一連串風波，還直言「一位貴婦級官派（民進黨政府指派）董事長在那邊哭哭啼啼『遺憾』她看不到全紅嬋⋯儍眼！」雖未指名道姓，但明顯是在諷刺賈永婕，她還進一步批評賈永婕喊出「馬龍是可愛大男孩」，容易掉入統戰陷阱，根本是網紅式回應、缺乏台灣國民基本智慧，最後甚至質疑「這種人擔任台灣地標代表人」讓她感到發毛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賈永婕被周玉蔻隔空開轟。（圖／翻攝自賈永婕、周玉蔻臉書、資料照）

▲周玉蔻批評賈永婕哭哭啼啼。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

對此，賈永婕也不甘示弱回擊周玉蔻「斷章取義、顛倒是非」，接著澄清道：「我從來沒有說哭哭我要看全紅嬋，網路上就可以看了，為什麼要看本人？罵人前請先搞清楚事實。不是蹭流量就可以亂罵人。」

▲賈永婕被周玉蔻隔空開轟。（圖／翻攝自賈永婕、周玉蔻臉書、資料照）

▲賈永婕回擊。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

然而，周玉蔻依舊繼續開炮，批評賈永婕「被批輕易掉入統戰陷阱了後，那位女士在臉書上寫了幾句跳tone、不清不楚的回應、否認自己說過哭哭看不到全紅嬋的話，其他論述，比方台灣尊嚴、主權，防禦統戰攻勢等，空洞依舊！」甚至指賈永婕又是「網紅藝人」模式，沒有台灣地標董事長格局。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

推薦閱讀

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水　專家：每年1.7萬人死亡

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水　專家：每年1.7萬人死亡

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會…謝恩PO青澀合照

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會…謝恩PO青澀合照

周杰倫記仇23年！　大巨蛋當眾點名大咖天后...掀舊帳內幕

周杰倫記仇23年！　大巨蛋當眾點名大咖天后...掀舊帳內幕

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

「他」宣布復出…卻在演唱會前5日驟逝！　百萬張門票無人肯退

「他」宣布復出…卻在演唱會前5日驟逝！　百萬張門票無人肯退

網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！　4張票全送癌末粉絲圓夢

網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！　4張票全送癌末粉絲圓夢

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

蔡阿嘎「滑脆看周杰倫」出Day2懶人包！爆粗口點名她：為什麼有票

蔡阿嘎「滑脆看周杰倫」出Day2懶人包！爆粗口點名她：為什麼有票

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

周杰倫看到了！　阿給老闆娘光速換照片...他26字發聲回應

周杰倫看到了！　阿給老闆娘光速換照片...他26字發聲回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水　專家：每年1.7萬人死亡

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會…謝恩PO青澀合照

周杰倫記仇23年！　大巨蛋當眾點名大咖天后...掀舊帳內幕

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

「他」宣布復出…卻在演唱會前5日驟逝！　百萬張門票無人肯退

網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！　4張票全送癌末粉絲圓夢

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

蔡阿嘎「滑脆看周杰倫」出Day2懶人包！爆粗口點名她：為什麼有票

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

賈永婕, 周玉蔻

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 愛莉莎莎過海關「做整組瑜珈動作」才通關　親還原現場：人生最荒謬
  2. 直擊／回憶殺！周杰倫唱〈一路向北〉　鏡頭掃台下「陳冠希竟來了」
  3. 說好不哭！　癌末媽媽當年規勸春風讓他浪子回頭
  4. 虞書欣爆在劇組被霸凌！曬「哭臉」疑吐心聲：成長路一定會有委屈
  5. 阿部瑪利亞戴軍帽成「性感女教官」　曬超香第一視角照！網暈：訓話我
  6. 吳宗憲為達目的找上門　女神慈妹嚇到「我不在家」
  7. 直擊／周杰倫開唱「許光漢帥氣現身」急找廁所！　王齊麟、陳詩媛也來了
  8. 柏原崇悼念中山美穗！　認「為了見她試鏡《情書》」：無法接受現實
  9. 賈永婕反擊周玉蔻！「沒說過哭哭要看全紅蟬」怒批：顛倒是非、蹭流量
  10. 韓影視大咖「連署罷免尹錫悅」！　驚見孫藝真、姜棟元、金高銀入列

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366