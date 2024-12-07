台版長澤雅美是她！　女歌手東京街頭獻唱「一天漲粉三倍」圈粉日本人

記者蔡琛儀／台北報導

新生代創作女歌手歌Wooly楊宜蓉推出單曲〈#ff0000〉，日前赴日本拍攝MV，並在東京街頭即興演出，吸引許多路人駐足聆聽，還讓她的社群粉絲數量一夕之間瞬間漲粉三倍，近期無論發文、新歌上架，都有不少日本歌迷留言按讚。

▲▼新生代創作女聲Wooly楊宜蓉。（圖／好撐音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊宜蓉擁有濃眉大眼，鵝蛋臉，被網友讚撞臉日本女神長澤雅美。楊宜蓉高中時期就讀華岡藝校戲劇科，靠著愛哼唱和自彈自唱的才藝，在網路上發表歌曲，獲得粉絲的迴響和鼓勵。這讓她決定成為創作歌手，並開始認真學習吉他和唱歌。她曾翻唱日本音樂鬼才Vaundy的破億神曲〈踊り子〉，輕透自然的嗓音，讓她在自己的YouTube頻道創下破十萬點閱。

楊宜蓉透露，她曾與自己的女神安溥有過一面之緣，並獲得偶像的鼓勵。「我的吉他老師是安溥姐姐的吉他手，有一次在友人的婚禮上巧遇，她非常親切地跟我說謝謝，並鼓勵我繼續加油！」因為安溥的鼓勵，楊宜蓉從高中至今累積了幾十首創作，並在串流平台上發表了十首歌。

▲楊宜蓉頗有日系氣質。（圖／好撐音樂提供）

她也將在12月底舉辦「Wooly新歌同名音樂會「#ff0000」」，她在日本街頭拍攝MV時，特別加演了一段即興演出，現場唱了日文歌和之前的創作歌曲，並首唱自己的中文新歌〈#ff0000〉，成功為自己的新歌和演唱會提前暖身。