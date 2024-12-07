記者陳芊秀／綜合報導

天王周杰倫在台北大巨蛋一連4天舉行「嘉年華」世界巡迴演唱會，相隔7年重返家鄉，而且創下首位在大巨蛋開唱的歌手，演唱會好評洗版各大社群網站。其中男團FEnix成員夏浦洋特地到場觀賞，並曬出17年前與天王合照，原來曾是他的小小伴舞。

▲17年前幫周杰倫伴舞，夏浦洋如今是男團FEnix成員。（圖／翻攝自Threads）

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夏浦洋在Threads分享看周杰倫演唱會的感動心情，「謝謝你在2007年讓我看見了台上的風景！讓我確定我的志向～就是要走這行！」他曾在周杰倫MV《扯》當伴舞，並PO出17年前與周杰倫的合照，這段特別經歷讓自己從小就立下志向，至今還在持續努力，並寫下「你永遠是我的目標！」而他現在是男團成員。

▲夏浦洋謝謝周杰倫：「謝謝你在2007年讓我看見了台上的風景！讓我確定我的志向～就是要走這行！」（圖／翻攝自Threads）

網友留言鼓勵夏浦洋「從當年的扯也過了那麼多年了，現在你和周董都是IDOL 了」、「你們也會飛到這麼高的」、「我知道你們也會走這麼高這麼遠」、「加油！浦洋！你一定可以的」、「一起唱進大巨蛋」。