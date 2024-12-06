陳梅慧車禍身亡掀陰謀論！　知名律師點關鍵：很難證明故意

記者劉宛欣／綜合報導

長年協助政府打詐的虛擬貨幣分析師陳梅慧在國道因追遭意外身亡，因她曾經突破創意私房、88會館等重大案件的金流，也讓這起車禍陰謀論四起。對此，知名律師李怡貞在6日於臉書上發文提出看法，表示自己並不相信陰謀論，但仍對該事件的車禍情況表示疑問。

▲陳梅慧在國道遭遇車禍身亡。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

李怡貞6日在臉書寫下對陳梅慧死亡車禍的看法，開頭就先強調「沒有陰謀論」，李怡貞指出，「但我所理解的車禍事故，假設肇事者家境困窮、車輛堅固且不屬於肇事者所有，而受害人僅受輕傷且難以證明故意，那麼這類死亡車禍的案件即使不和解，法院也不會關押肇事者太久，賠償金也不會高。」她進一步直言，若有人有意「解決」某人，這樣的手段既簡單又直接。

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▲李怡貞寫下對此次事件的看法。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞接著指出「不知道你們有沒有曾經凌晨時段上國道？」她認為此次事件情況太恰巧，前車有四台，後車又直接追撞，直言「原來凌晨的國道車況會這麼擁擠？還是就是因為很空曠，所以很好操作？無解，但有心就有解」。最後她也在留言處補充感嘆「說實話，實事求是在這個社會很難，被抹黑被誣蔑都是小事，但連性命都有可能...」。