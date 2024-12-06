ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳梅慧車禍身亡掀陰謀論！　知名律師點關鍵：很難證明故意

記者劉宛欣／綜合報導

長年協助政府打詐的虛擬貨幣分析師陳梅慧在國道因追遭意外身亡，因她曾經突破創意私房、88會館等重大案件的金流，也讓這起車禍陰謀論四起。對此，知名律師李怡貞在6日於臉書上發文提出看法，表示自己並不相信陰謀論，但仍對該事件的車禍情況表示疑問。

▲▼ 。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

▲陳梅慧在國道遭遇車禍身亡。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

李怡貞6日在臉書寫下對陳梅慧死亡車禍的看法，開頭就先強調「沒有陰謀論」，李怡貞指出，「但我所理解的車禍事故，假設肇事者家境困窮、車輛堅固且不屬於肇事者所有，而受害人僅受輕傷且難以證明故意，那麼這類死亡車禍的案件即使不和解，法院也不會關押肇事者太久，賠償金也不會高。」她進一步直言，若有人有意「解決」某人，這樣的手段既簡單又直接。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李怡貞寫下對此次事件的看法。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

▲李怡貞寫下對此次事件的看法。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞接著指出「不知道你們有沒有曾經凌晨時段上國道？」她認為此次事件情況太恰巧，前車有四台，後車又直接追撞，直言「原來凌晨的國道車況會這麼擁擠？還是就是因為很空曠，所以很好操作？無解，但有心就有解」。最後她也在留言處補充感嘆「說實話，實事求是在這個社會很難，被抹黑被誣蔑都是小事，但連性命都有可能...」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊8字發聲…揭婆媳真實關係

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊8字發聲…揭婆媳真實關係

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」！　歌迷震驚

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」！　歌迷震驚

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

昆凌全場最美！鏡頭一照「白到發光」…帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

昆凌全場最美！鏡頭一照「白到發光」…帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

2025年身強財運旺3星座！天秤掰了健康隱患　第1名「人財兩得」

2025年身強財運旺3星座！天秤掰了健康隱患　第1名「人財兩得」

「周杰倫MV女主角」現身大巨蛋！　陷回憶殺感動喊：眼淚失守

「周杰倫MV女主角」現身大巨蛋！　陷回憶殺感動喊：眼淚失守

周杰倫看到了！　阿給老闆娘光速換照片...他26字發聲回應

周杰倫看到了！　阿給老闆娘光速換照片...他26字發聲回應

中山美穗「疑是溺水身亡」調查人員曝關鍵！　經紀公司發聲了

中山美穗「疑是溺水身亡」調查人員曝關鍵！　經紀公司發聲了

中山美穗驟逝震驚全日本！電視台主播語塞…他看到跑馬燈字幕驚叫出聲

中山美穗驟逝震驚全日本！電視台主播語塞…他看到跑馬燈字幕驚叫出聲

直擊／林家正也來看周杰倫了！　「台下全是大明星」大巨蛋當場暴動

直擊／林家正也來看周杰倫了！　「台下全是大明星」大巨蛋當場暴動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊8字發聲…揭婆媳真實關係

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」！　歌迷震驚

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

昆凌全場最美！鏡頭一照「白到發光」…帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

2025年身強財運旺3星座！天秤掰了健康隱患　第1名「人財兩得」

「周杰倫MV女主角」現身大巨蛋！　陷回憶殺感動喊：眼淚失守

周杰倫看到了！　阿給老闆娘光速換照片...他26字發聲回應

中山美穗「疑是溺水身亡」調查人員曝關鍵！　經紀公司發聲了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李怡貞, 陳梅慧

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 2024年「日本最可愛女高中生」出爐！打敗4.2萬人　IG帳號曝光
  2. 趙薇昔向瓊瑤立誓「4年不拍電視劇」　曝拒演《還珠格格3》原因
  3. 慈妹罕PO「黑白低潮文」！　認情緒大起大落：忍耐到極限
  4. 陳梅慧車禍身亡掀陰謀論！　知名律師點關鍵：很難證明故意
  5. 直擊／周杰倫無預警「出賣林書豪私密片」　3.8萬人全看光...他臉紅了
  6. 陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光
  7. 周杰倫首同台動力火車「喊他們前輩」　揭他們1暖舉...記了25年！
  8. 女星懷孕開箱「麝香香水」！網想起《甄嬛傳》急阻止　專家說法曝
  9. 直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動
  10. 唐從聖朝聖周杰倫「駁拿公關票」！　現身大巨蛋內幕全說了

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366