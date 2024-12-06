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任達華公開合體180cm愛女！　曝超強學歷「就讀超級精英大學」

記者劉宛欣／綜合報導

香港影帝任達華的19歲女兒任晴佳（Ella）最近現身全球十大奢華晚會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes），除了任晴佳，影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）的長女、蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）的孫女Lucia、導演張藝謀的女兒張壹嬌，以及已故賭王何鴻燊的女兒何超欣等也在場，此次，任晴佳與父親任達華罕見合體接受訪問，她也首次正面回應了關於學歷的問題。

▲任晴佳回應了學歷問題。（圖／翻攝自任晴佳IG）

▲任晴佳是影帝任達華愛女。（圖／翻攝自任晴佳IG）

任晴佳遺傳了父母的優良基因，擁有180cm的高挑身材和42吋的長腿，被譽為「最美星二代」。自小便接受父母悉心栽培，曾就讀香港的拔萃女書院、新加坡國際學校，14歲前往英國留學，今年5月她在IG曬出一張在美國哥倫比亞大學的照片，被外界猜測她轉學，根據港媒報導，她澄清自己仍在倫敦政治經濟學院（LSE）就讀二年級，主修社會學，同時也對數學和金融有濃厚興趣。

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▲任晴佳回應了學歷問題。（圖／翻攝自任晴佳IG）

▲任晴佳回應了學歷問題。（圖／翻攝自任晴佳IG）

除了在學業上表現出色，任晴佳還擁有天生的模特兒身材，在模特界闖出一片天，她感謝父母的全力支持，透露與父母的關係如朋友，每天都會通話、發訊息。任達華十分尊重女兒的選擇，還三度感謝妻子琦琦的辛勞，他表示：「特別要謝謝琦琦，真的很辛苦，帶孩子總是有時差問題，晚上不能睡覺，只能等她下課後和她通話，我真心感謝琦琦。」

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