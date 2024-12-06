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《情書》中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」！　歌迷震驚

記者張筱涵／綜合報導

日本知名女星中山美穗今（6日）午間1點7分才宣布她身體狀況不好，因此將取消今天的演出，沒想到不到1小時就傳出離世噩耗，讓粉絲相當痛心。

▲▼中山美穗。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

▲中山美穗離世，享年54歲。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

中山美穗今天原本將在大阪舉行《Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live》演唱會，但在下午1點7分時宣布大阪公演因健康不佳宣布取消，公告指出：「原定於2024年12月6日（週五）在Billboard Live大阪舉行的《Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live》大阪公演，因中山美穗的身體狀況不佳，決定取消。」並向期待參與此次活動的觀眾致歉：「對於期待現場演出的各位觀眾造成的巨大不便，我們深表歉意。」

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然而，不到1小時，日媒就相繼報導中山美穗被發現在家中身亡的消息，享年54歲。據報導，中山美穗位於澀谷區惠比壽的自宅內，有相關人士報警稱「她被發現死於浴缸內」；調查人員表示，事發當時，中山美穗的工作夥伴因其未按計劃現身工作，遂前往其住所探視，卻在浴室內發現她已倒臥在地，隨後現場確認她已死亡。目前，警視廳等相關部門正對中山美穗的死因及相關經過進行調查。

▲▼中山美穗6日下午2點臨時取消演唱會。（圖／翻攝自X）

▲中山美穗6日下午2點臨時取消演唱會。（圖／翻攝自X）

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