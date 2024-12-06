藤井樹筆名從她而來！中山美穗《情書》純愛經典　許光漢29年後致敬

記者蕭采薇／綜合報導

日本女星中山美穗6日被發現陳屍自家浴缸，享年54歲。她1995年以電影《情書》爆紅全亞洲，有著清新氣質的她曾是80、90年代國民級女神。《情書》同樣對台灣影視圈影響深遠，包括知名作家、導演藤井樹、許光漢主演的電影《青春18x2 通往有你的旅程》，都可見到《情書》的影子。

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本名吳子雲的藤井樹，從寫網路小說起家，創作無數經典故事，並2016年拍攝首部個人小說改編的電影《六弄咖啡館》。而他的筆名，就是來自於《情書》中的男、女主角，兩個角色的名字都是「藤井樹」。中山美穗則一人分飾兩角，包括成年的女版藤井樹，以及男版藤井樹的未婚妻渡邊博子。

▲本名吳子雲知名作家、導演藤井樹，筆名就來自於《情書》的主角。（圖／資料照）

許光漢今年主演的電影《青春18x2 通往有你的旅程》，由日本導演藤井道人拍攝。故事雖然背包客棧上的遊記《青春 18×2 日本慢車流浪記》，但其中也有不少向《情書》致敬的橋段。包括許光漢和女主角清原果耶約會時看的電影，就是岩井俊二的《情書》。片中許光漢到日本旅行，在雪景中呼喊的鏡頭，更是向中山美穗在雪中呼喊「你好嗎？我很好。」的經典畫面致敬。

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