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《情書》中山美穗家中離世！　「心像被撕裂了一般」最後貼文引不捨

記者張筱涵／綜合報導

中山美穗今（6日）在家中被發現離世，享年54歲。所屬事務所僅對外表示「現階段無法回應任何問題」，而她的最後一篇Instagram貼文也受到關注，留言區全是痛心的呼喊。

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▲▼中山美穗。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

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▲中山美穗離世，享年54歲。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

中山美穗5日更新Instagram貼文，可見她拍下展覽的一張照片，上面寫著「I have been to hell and back. and let me tell you, it was wonderful.（我曾經歷過地獄般的煎熬，但讓我告訴你，那是一段奇妙的旅程）」。

而在中山美穗的配文中，提到前幾天去看了路易絲布爾喬亞（Louise Bourgeois）的展覽，很抱歉沒能拍下更好看的照片：「這2、3天以來我的心就像被撕裂了一般，只能和一起去的朋友聊聊，我的拍攝技術不好，但我想就算拍得很好，也無法完整呈現。」

▲▼中山美穗。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

▲中山美穗最後發文。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

這則貼文的下方可見湧入了許多粉絲的哀悼，「好希望是誤報」、「為故人祈福」、「我真的不敢相信」、「聽說路易絲布爾喬亞的苦惱是淺薄的經驗難以理解的……那種無法言說的痛苦、悲傷、孤獨，以及想逃避卻無法逃離的情感交織在一起，令人心情複雜吧」。

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