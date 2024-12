《情書》中山美穗家中離世！　「心像被撕裂了一般」最後貼文引不捨

記者張筱涵/綜合報導

中山美穗今(6日)在家中被發現離世,享年54歲。所屬事務所僅對外表示「現階段無法回應任何問題」,而她的最後一篇Instagram貼文也受到關注,留言區全是痛心的呼喊。

▲中山美穗離世,享年54歲。(圖/翻攝自Instagram/_miho_nakayama_)

中山美穗5日更新Instagram貼文,可見她拍下展覽的一張照片,上面寫著「I have been to hell and back. and let me tell you, it was wonderful.(我曾經歷過地獄般的煎熬,但讓我告訴你,那是一段奇妙的旅程)」。

而在中山美穗的配文中,提到前幾天去看了路易絲布爾喬亞(Louise Bourgeois)的展覽,很抱歉沒能拍下更好看的照片:「這2、3天以來我的心就像被撕裂了一般,只能和一起去的朋友聊聊,我的拍攝技術不好,但我想就算拍得很好,也無法完整呈現。」

▲中山美穗最後發文。(圖/翻攝自Instagram/_miho_nakayama_)



這則貼文的下方可見湧入了許多粉絲的哀悼,「好希望是誤報」、「為故人祈福」、「我真的不敢相信」、「聽說路易絲布爾喬亞的苦惱是淺薄的經驗難以理解的……那種無法言說的痛苦、悲傷、孤獨,以及想逃避卻無法逃離的情感交織在一起,令人心情複雜吧」。

