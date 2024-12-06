中山美穗嫁作家生子遭爆「不倫音樂人」　12年婚姻斷…一生情路坎坷

記者陳芊秀／綜合報導

日本女神級演員中山美穗6日被發現陳屍在家中浴缸，享年54歲，噩耗震驚各界，警方目前正在調查後續，而經紀公司相關人員表示「目前無法回答任何問題」。她以偶像歌手出道，並成功轉型接演電視劇、電影創下高收視及票房，感情世界也是外界焦點，曾與知名作家辻仁成結婚。

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▲中山美穗驟逝震驚各界，一生情路與婚姻波折多。（圖／翻攝自中山美穗Instagram）

中山美穗出道以來戀愛緋聞眾多，曾與田原俊彥、野口強等交往，卻都遭劈腿收場，她2002年6月3日與辻仁成結婚，而辻仁成前妻是南果步，離婚兩年後與她再婚。她當時一度停止日本的演藝事業，隨丈夫移居法國巴黎，並於2004年生下兒子，並專心照顧育兒與家庭。然而她在2014年爆出婚變，且被拍到與音樂人涉谷慶一郎當街牽手親吻，在男方家過夜，遭批評婚內出軌，同年7月雙方協議離婚，孩子撫養權歸前夫。

▲中山美穗嫁作家辻仁成曾移居法國巴黎生子，後來被爆不倫音樂人，12年婚姻離婚收場。（圖／翻攝自中山美穗Instagram）

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