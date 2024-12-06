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升格二寶爸！39歲宋仲基首現身　記者讚「凍齡像18歲少年」他笑了

記者吳睿慈／綜合報導

39歲男神宋仲基2023年宣布再婚演員妻凱蒂（Katy），夫妻倆進度超前，11月迎來第二胎，晉升為二寶爸。他6日在首爾出席電影《波哥大：最後的機會之地》發佈會，片中飾演國熙，角色年齡設定為19歲到30歲，一人消化跨越10、20、30歲的演技，被記者稱讚毫無違和感，他露出親切笑容表示「謝謝！」再次讓觀眾見凍齡男神的魅力。

▲▼升格二寶爸！39歲宋仲基首現身　記者讚「凍齡像18歲少年」他笑了。（圖／翻攝自iMBC YouTube）

▲▼39歲宋仲基升格二寶爸後首度現身。（圖／翻攝自iMBC YouTube）

▲▼39歲宋仲基升格二寶爸後首度現身。（圖／翻攝自iMBC YouTube）

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宋仲基11月底迎來女兒誕生，夫妻倆育有一女一子，家庭幸福美滿，他的事業版圖也豐收，主演電影《波哥大：最後的機會之地》即將在12月底上映。晉升為二寶爸後，他6日首度現身，瀏海旁分露出清秀的五官，現年39歲的他，歲月彷彿沒在臉上留下痕跡。

▲▼升格二寶爸！39歲宋仲基首現身　記者讚「凍齡像18歲少年」他笑了。（圖／翻攝自iMBC YouTube）

▲聽到記者稱讚他凍齡，宋仲基笑著回應「謝謝」。（圖／翻攝自iMBC YouTube）

電影《波哥大：最後的機會之地》以哥倫比亞波哥大地區為背景，宋仲基飾演的國熙，在電影裡一路從19歲成長到30歲；記者會上，記者大讚宋仲基的不論是青少年還是成年的演技都毫無違和感，尤其是外貌也很凍齡。

▲▼升格二寶爸！39歲宋仲基首現身　記者讚「凍齡像18歲少年」他笑了。（圖／翻攝自iMBC YouTube）

▲宋仲基謙虛表示電影第一幕其實是4年前半拍的，所以看起來更年輕了。（圖／翻攝自iMBC YouTube）

獲得讚賞，宋仲基秒笑著回答「謝謝」，他謙虛表示「平時並沒有很執著於一定要凍齡，但謝謝您這樣看得起我。」事實上，《波哥大：最後的機會之地》拍攝期拉很長，早在多年前就已開拍，他透露：「說實話，剛剛所播的那一幕其實是4年半前拍的，很感謝的是，那時候讓我看起來更年輕了。」

《波哥大：最後的機會之地》當時受到疫情影響，2020年1月開拍時，全員在哥倫比亞波哥大拍攝被迫返韓，電影遭到中斷，如今隔了4年作品終於問世，宋仲基更是從當年的單身晉升為二寶爸，作品令他感到意義非凡。

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波哥大：最後的機會之地, 宋仲基

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