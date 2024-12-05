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高校街舞燃炸雙北！反差舞力超搶眼　票選人氣王抽好禮

活動小組／特別報導

▲（圖／活動小組）
▲高校街舞嘉年華人氣票選開跑，天天投票抽Switch Lite等超過100項好禮 (圖 / 活動小組)。

2024高校街舞嘉年華即將在12月15日於華山Legacy登場，自2014年起，高校街舞嘉年華便是大台北地區高中生們年度最重要的街舞活動之一。這次ETtoday新聞雲作為媒體協辦單位，特別舉辦《2024ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選》，參與活動除了為自己喜愛的隊伍與選手投下神聖一票，更有機會獲得Switch Lite、ETtoday限量手機揹帶等超過100個獎項，投票只到12月14日，千萬別錯過！

提到票選，就不得不來介紹一下這些活力四射的高中學子們，舞台上的他們發光發熱，舞台下、真實生活中的他們又是什麼樣子呢？

士商日熱社長X公關—葉姸睿
姸睿的IG上貼滿了她多種穿搭風格的照片，乍看之下你可能會覺得她是個可愛的大眼萌妹，但細看她所分享出來的舞蹈影片，跳起舞來的她可是力量感滿滿，瞬間讓人有種反差感，很容易定睛在她身上，要以判若兩人來形容也不為過。
IG指路：@mu_ne_niuuuu

士商日熱公關X美宣—嚴子棠
打開子棠的IG，第一個出現在腦海的想法大概是「辣」，仔細查看會發現，子棠看起來是位很有個性的舞者，不同風格的穿搭似乎都很能駕馭，又酷又颯的樣子誰會不喜歡呢？另外子棠還有除了跳舞之外的其他專業技能——畫畫，甚至有為此開設作品IG，同樣也是極具個人特色的繪畫風格。
IG指路：@_ddcc96

金甌舞妍副社長X公關—張珈瑄
綽號叫做「蝦捲」的珈瑄，是來自金甌女中舞妍社的團員，別看她好像小小隻、可可愛愛的，跳起舞來的氣勢可不一般，擅長多種舞風的珈瑄也和朋友們Cover了多支韓團舞蹈，自信的樣子讓人挪不開眼睛。
IG指路：@nikita._.1210

●學弟、學妹看過來~快幫你的學校熱情助威，投票再抽Switch！馬上參加►►►

●人氣票選隊伍有哪些呢??►►快來一起認識他們吧►►►

▲（圖／活動小組）

●我要如何參加呢??
步驟1 下載註冊新聞雲App，綁定東森購物網帳號！
步驟2 開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕(參下圖A)
步驟3 進入活動頁，看到「2024高校街舞嘉年華」網路人氣票選(參下圖B)、則進入人氣投票頁面。
步驟4 挑選舞團隊伍(參下圖C)，團體組 / 個人組每人每天10票，天天投票中獎機會越大

▲（圖／活動小組）

●我好喜歡這個隊伍，每天票數不夠怎麼辦??
除了每天每隊的10票，還可以用東森幣每10枚換1票(參上圖D)，換票票數，沒有限制喔。

●我需要很多東森幣來換票，我可以怎麼獲得呢??
每天打開ETtoday新聞雲App，登入、看新聞及分享，每天最多可獲得60枚東森幣喔!

●學長、學姐快幫你的母校打Call，投票抽Switch，馬上來投票►►►►

●這個舞團好酷，馬上來投票►►►►

●我想抽Switch Lite，馬上來投票►►►►

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