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陳子強遭爆「身邊有新歡」回應了！　認不相信愛情：1分留給未來的她

記者孟育民／台北報導

藝人陳子強2013年和女星傅天穎離婚後，近幾年將重心投入藝術及公益，生活十分低調。而他在去年和交往9年的舞者女友陳以仁分手，不料又遭爆捲入叫賣哥（葉昇峻）與卉姍婚姻，不過據傳如今身邊已有新歡。他今（5日）出席慈善義畫義品聯展及攝影展聯合記者會，模糊地說，「不要挖坑給我跳，我現在就是畫畫、演戲、做公益。」最後才表示現在專注在工作上，不敢接觸感情。

▲▼ 陳子強 慈善義畫義品聯展及攝影展聯合記者會-陳子強。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 陳子強出席慈善義畫義品聯展及攝影展聯合記者會。（圖／記者黃克翔攝）

提到跟外傳的另一半有共同興趣嗎？陳子強說：「喜歡的興趣就是共同做公益。」對於敏感話題，他不停打太極，最後無奈說：「真的沒有啦，不要挖坑給我跳，我已經很辛苦了，我最近沈浸在悲傷的氛圍裡，因為送走太多人，這兩年很多長輩都走了。」在旁的唐玲幫忙補充：「他感情狀況一直都是謎，他的口頭蟬『我前女友』，結果都是拍戲的，因為我們都有跟他演戲。」

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▲▼ 陳子強 慈善義畫義品聯展及攝影展聯合記者會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲很多藝人好友都共襄盛舉做公益。（圖／記者黃克翔攝）

陳子強突有感地說，最近不敢再碰感情，「真的很累，你去Google陳子強就知道，我不相信愛情了...，還是會相信啦，但那個百分比已經降低很多，8、9分放在工作，1分留給未來的她，有新的進展會再跟大家說。」

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