王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」　講完傻眼：完蛋了

記者黃庠棻／台北報導

謝欣穎與王柏傑在2021年4月認愛，不時會在社群網站上放閃，小倆口的一舉一動都備受關注，曾數次爆出分手傳言，雙方也不介意外界議論。怎料，近日卻傳出兩人3年戀情分手的消息。對此，好友修杰楷今（5）日出席新戲發佈會被問到這個話題，也給出了回答。

▲《祕書俱樂部》舉辦原創內容發佈記者會。（圖／記者周宸亘攝）

修杰楷與王柏傑是演藝圈的好友，兩人還是車隊的車友，常常可以在社群網站上看到兩人一起出遊的合照，他今（5）日出席製作兼主演的《祕書俱樂部》新戲發佈會，也被問及好朋友戀情疑似分手的消息，他坦言自己也是看新聞才知道消息。

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▲《祕書俱樂部》舉辦原創內容發佈記者會。（圖／記者周宸亘攝）

修杰楷進一步表示，近期跟王柏傑沒有聯絡也沒有時間碰面，因為對方都在忙著拍戲，自己則是剛從冰島玩回來，又跑去日月潭騎腳踏車，因此都沒有關心的王柏傑與謝欣穎的關係，更沒已更新兩人戀情的最新進度。

▲修杰楷被問到好友王柏傑戀情的相關話題。（圖／記者林敬旻攝）

此外，修杰楷也坦言與王柏傑有群組，但都在聊腳踏車，笑說「直男不會安慰」，雖然好友目前忙著拍戲，但他仍有講一句「如果有需要我們都在」，意外脫口群組對話內容，忍不住默默嘀咕「哎呀！完蛋了！」

▲修杰楷被問到好友王柏傑戀情的相關話題。（圖／記者林敬旻攝）