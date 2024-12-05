瓊瑤驟逝2天家屬發聲！　「告別式不設公祭」：希望給我們緩和悲痛心情

記者王靖淳／綜合報導

知名作家瓊瑤打造出許多膾炙人口的愛情作品，不過卻在昨（4）日傳出在淡水住處輕生，享壽86歲，消息曝光後震驚各界。為此，瓊瑤的兒子及兒媳今（5）日也透過瓊瑤的臉書發聲，「告別式將不設公祭，也不舉行任何媒體會或紀念活動，不佔用社會資源。在此刻希望大家給予我們家人一些時間與空間緩和悲痛的心情。」

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▲瓊瑤過世。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

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瓊瑤的兒子、兒媳以及孫女們今（5）日透過瓊瑤的臉書發布公告，向所有關心瓊瑤的朋友及媒體記者們報告，這位大家熟知的「瓊瑤阿姨」已於12月4日與世長辭。家屬們透露，正如瓊瑤先前在臉書中發布的道別信所述，她終於等到這一刻，選擇瀟灑地告別人世，並開啟新的人生旅程。家屬們也表示，他們將遵照瓊瑤的心願，並依照瓊瑤先前的叮嚀來辦理後事，因此告別式將不設公祭，也不會舉行任何形式的媒體會或紀念活動，並呼籲外界不要占用社會資源。



▲瓊瑤家屬透過臉書發聲。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

瓊瑤的家屬們也提到，希望在這段時間裡，大家能夠給予他們足夠的隱私與空間，以緩解當前的悲痛，同時也表達共同的回憶與哀思，並強調儘管失去親愛的瓊瑤阿姨，但她的精神將永遠存在於每個人的心中。最後，家屬們也祝福大家平安、健康、自在與喜樂，「我們有著共同的回憶，一樣的哀思，生活依舊前行，阿姨精神永在！祝福大家平安健康自在喜樂。」

【瓊瑤臉書全文】

致 所有關心瓊瑤阿姨的朋友及各位媒體記者們！

我們最敬愛的母親，祖母以及大家的“瓊瑤阿姨”，已經於2024/12/4 與我們告別。如同她在臉書上所言，她總算等到了這一刻，為自己的生命做主，瀟灑揮別人世，開啟另一段旅程。

身為家屬

我們謹遵她曾經的叮嚀以及在遺書上的囑咐。告別式將不設公祭，也不舉行任何媒體會或紀念活動，不佔用社會資源。在此刻希望大家給予我們家人一些時間與空間緩和悲痛的心情 。

我們有著共同的回憶，一樣的哀思，

生活依舊前行，阿姨精神永在！

祝福大家平安健康自在喜樂。

陳中維，何琇瓊及孫女們

2024.12.05