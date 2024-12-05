記者張筱涵／綜合報導

南韓音樂劇演員車剛錫於12月4日在社交媒體上發文，表示「間諜太多了，歡迎戒嚴，請把所有間諜抓起來並判處死刑」，此言論引發了公眾的強烈批評。

▲車剛錫。（圖／翻攝自Instagram／chakangseok）



車剛錫的發文迅速引發了輿論的猛烈反彈。隨後，他對此發表道歉，表示：「對於這麼晚還引起大家對這樣無關緊要的人的關注，我感到非常抱歉。」他解釋稱，這一言論是由於最近間諜問題變得敏感，並對國家反對勢力的清除充滿期待，因此才會發這樣的內容：「使用不當且過激的語言是非常不應該的，對此感到非常抱歉。」

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車剛錫接著說：「我對如今社會上只追求利益，分裂與仇恨蔓延的情況感到非常遺憾。當發現間諜與這些事件有關聯時，我的情緒變得更加敏感。」再次提及間諜問題並表示這使他對局勢變得更加焦慮：「我愛我們的國家，對所有批評我的人，我也感謝並尊重，將會虛心聽取你們的意見並反省自己。」他還表示，自己並不是支持總統尹錫悅，而是反對那些危害國家利益的間諜，並請求大家理解。

▲車剛錫道歉。（圖／翻攝自Instagram／chakangseok）



此外，車剛錫還公開了他回覆一名網友的私信：「我認為這些間諜被拘捕並調查過程中，我看到了更大的勢力，為了徹底根除這些勢力，才會宣布戒嚴，我原本以為這樣的措施是為了清除試圖顛覆政權的人，但現在回想起來，我的想法非常短淺。」他在訊息中也強調，自己並不是支持戒嚴，而是對阻止共產主義顛覆行為的立場有所誤解。

▲車剛錫公開和網友的私訊。（圖／翻攝自Instagram／chakangseok）



對此，南韓網友們大多都不領情，直呼「他根本不知道戒嚴是什麼，就亂說一通」、「間諜到底在哪裡？怎麼介入的，能否告訴我一下？」、「為什麼支持戒嚴？你是否了解前因後果？」、「應該重新接受歷史教育」、「看起來您認識很多間諜啊，怎麼不報警呢」、「看起來年紀也不是很大，在2024年說有一堆間諜…就像活在另一個時空一樣」、「不紅的人在蹭熱度嗎」。