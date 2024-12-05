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「本土劇女神」韓瑜恢單9年戀愛進度曝！認了嚴重容貌焦慮：羞於見人

星談心／韓瑜曝曾害怕演戲　慘遭酸民罵祖宗十八代

▲韓瑜相隔一年終於有新作品，主演《阿榮與阿玉》。（圖／楊澍攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

本土劇女神韓瑜在上部作品《阿叔》之後，相隔一年終於主演新劇《阿榮與阿玉》，飾演一位見義勇為的宮廟大姐頭，她自認個性中有豪邁的部分，能趁著這個角色釋放出來，「跟我以往的形象比較不一樣，我早期走悲苦路線，後期是精明能幹，這兩個類型演得差不多了，希望讓大家看到不同的一面。」

星談心／韓瑜曝曾害怕演戲　慘遭酸民罵祖宗十八代

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▲給外界溫柔印象的韓瑜在《阿榮與阿玉》飾演宮廟大姐頭。（圖／華視、東森超視提供）

早期韓瑜大多飾演悲情角色，但她不會因此影響到心情，表示：「我分滿開的，工作是工作，我這個人回到家就放空。」不過她坦言自己原本很害怕演戲，「我前期基礎是0，真的什麼都不會，什麼時候該釋放情緒都不懂，也不太會哭，台語講滿爛的。」直到開始演戲5年後，她才漸漸解決這些問題，並享受到演戲的樂趣。

星談心／韓瑜曝曾害怕演戲　慘遭酸民罵祖宗十八代

▲韓瑜坦言剛出道時很害怕演戲。（圖／楊澍攝）

即便出道初期對自己不自信，但韓瑜的第二部劇《飛龍在天》就爆紅，不過她從不覺得自己有「紅」，認為一部劇被大家喜歡，是因為整個團隊的努力，「大家喜歡看我演戲，我就很開心，雖然沒有賺到非常多錢，但當有人說你演戲很好看，是種肯定。」她也透露剛出道時被外界罵得很慘，「那時候覺得我又沒有很想走演藝圈，我也很努力在學，為什麼大家要罵我？還罵我祖宗十八代。」後來她轉念一想，覺得酸民們是要發洩情緒，笑說：「理解但不尊重。」

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▲雖然出道不久就走紅，但韓瑜也遭受酸民攻擊。（圖／楊澍攝）

此次在《阿榮與阿玉》中，韓瑜有不少武打戲，她回憶起人生首場打戲是20年前的《飛龍在天》，笑說：「那是好幾年前的事，年紀大了體力跟反應都沒這麼快，武打戲最難的是踢腳，除非長期有在練。」她有一段時間很努力運動，但後面變懶，直到拍攝時看到鏡頭上的自己狀態不好，才開始慢慢減肥，除了運動也吃健康的原型食物，努力讓自己體型變好看一點。

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▲韓瑜為了劇中的打戲相當努力練習。（圖／華視、東森超視提供）

劇中故事圍繞在照相館，談及拍照技術，韓瑜表示：「我很要求別人把我拍很美很瘦，幫我拍照的人壓力都會很大，拍10張有9張不喜歡。」她也大方承認一定會修圖，覺得不修一下羞於見人，並說自己一直有嚴重的容貌焦慮，「我認為自己是個商品，也要求自己是個很好的商品。」但隨著年紀漸長，她努力學習跟自己和解，並說：「不一定要多好多完美，要讓大家看到你有別的價值。」

星談心／韓瑜曝曾害怕演戲　慘遭酸民罵祖宗十八代

▲自認是商品的韓瑜有嚴重的容貌焦慮。（圖／楊澍攝）

韓瑜在劇中與柯叔元有感情戲，單身多年的她表示自己非常遲鈍，加上不自信，所以不覺得會被別人喜歡，「以前都是讀女校，不懂怎麼跟男生相處，要很直接跟我告白，才能確定是真的喜歡我。」目前沒有追求者，她也沒有想談戀愛的念頭，笑說：「現在能跟好朋友吃吃飯、逛逛街，很舒服自在，交男朋友要幹嘛？就是一個老人家的心態，沒有年輕時對戀愛的熱情。」但她自認這樣的心態有點糟糕，應該要開拓自己的生活範圍。

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▲韓瑜單身多年，對談戀愛沒有嚮往。（圖／楊澍攝）

雖然不想談戀愛，但韓瑜迷上追星，除了因《陳情令》愛上肖戰，還成為韓國男團BTS的粉絲，打算之後到韓國看他們的演唱會。她也愛看BL小說，「那是我比較不了解的東西，看了甜甜的很開心，能在自己腦海裡做成一部劇。」問及想不想演BL劇？她笑說BL劇的女生角色太少，可能只能演男主角媽媽，她也很想挑戰GL劇，不排斥任何可能性。

場地提供：瀚寓酒店Hanns House

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▲近年韓瑜變追星族，愛上肖戰與BTS。（圖／楊澍攝）

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