韓百萬正妹網紅「拿戒嚴當哏」賣團購開玩笑！　網罵翻：沒腦？

記者劉宛欣／綜合報導

南韓網紅洪瑛琦是知名節目《臉讚時代》出身，有著魔鬼身材的好比例，又因身高148公而看起來小巧可愛，時常在IG帳號上分享好身材及穿搭，累積百萬的粉絲追蹤，深受喜愛。怎料，3日南韓總統尹錫悅無預警宣布戒嚴，全國陷入驚慌，而她卻在社群貼文中以玩笑方式提及戒嚴，雖然在意識到問題後便刪文，但仍引起廣大網友不滿，截圖被轉發至各論壇炎上。

▲洪瑛琦拿戒嚴開玩笑、賣團購，被罵翻。（圖／翻攝自洪瑛琦Instagram）

洪瑛琦12月4日凌晨在Instagram限時動態上發布了一張團購的減肥產品的照片，並附上文字：「我的身體才更緊急」。然而，該時間點正值總統尹錫悅於12月3日晚間發表緊急談話，宣布為了「清除親北勢力，維護自由憲政秩序」而實施緊急戒嚴之後，國家級重大事件讓全國陷入混亂。洪瑛琦的貼文迅速引發網友不滿，認為她未能意識到事態的嚴重性，行為過於輕率。

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▲洪瑛琦一連串關於戒嚴的發言遭受批評。（圖／翻攝自洪瑛琦Instagram）

隨著相關內容在各大論壇、社群平台傳播，洪瑛琦刪除了該貼文，但隨後又發佈了幾則新內容，包含：「因戒嚴令，粉絲見面會的行程將於明天公布」、「戒嚴令解除，行程維持不變」，並附上她搭乘飛機和戴著墨鏡擺姿勢的照片，沒有就此次發言道歉，更加引發了南韓網友的不滿，批評她在國家面臨危機時，仍然態度輕佻，行為「毫無公德心」。

網友紛紛留言批評「為什麼這麼沒腦？」、「國家都緊急戒嚴了，還在賣團購？」、「經濟都快崩潰了，還在推團購？」、「她是不是把緊急戒嚴當成兒戲？」、「是外星人嗎？」、「能不能別這麼白目？」、「讓人太失望了」、「真是毫無思考的行為」、「國家都快完蛋了，結果她覺得團購最重要，真是無知到讓人無法接受」等等。