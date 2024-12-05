相似度超高！甜茶化身傳奇歌神「巴布狄倫」　完美模仿獨特嗓音

記者蕭采薇／綜合報導

瞄準奧斯卡的傳記電影《巴布狄倫：搖滾詩人》，由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）化身傳奇歌神巴布狄倫，墨鏡造型再度電翻粉絲，更開金嗓親自獻唱。甜茶甚至完美模仿獨特嗓音，有如巴布狄倫上身。

▲「甜茶」提摩西夏勒梅化身傳奇歌神「巴布狄倫」。（圖／探照燈影業提供）

《巴布狄倫：搖滾詩人》從巴布狄倫19歲時說起，神秘的他帶著吉他和天賦異秉的詞曲才華，從美國明尼蘇達州抵達紐約，朝著改寫音樂歷史的方向邁進。在廣受歡迎而聲名大噪的過程中，他也遇見彼此心動的紅粉知己，但內心也隨著時代劇變和狂野年少而躁動不安。

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▲巴布狄倫被譽為「搖滾詩人」。（圖／達志影像／美聯社）



《沙丘》系列新生代票房男神提摩西夏勒梅不但從影以來首度飾演真人改編角色，更一舉挑戰貴為諾貝爾文學獎得主的一代傳奇歌神巴布狄倫，不僅扮相維妙維肖，更有未演先轟動的能歌善演全才演出。

▲「甜茶」提摩西夏勒梅化身巴布狄倫，造型和口音都惟妙惟肖。（圖／探照燈影業提供）

甜茶曾以成名代表作《以你的名字呼喚我》首度問鼎奧斯卡影帝，這回更是展現想再次入圍的企圖人。提摩西夏勒梅也再度身兼製片，足見本片對他的重要程度非同凡響。《巴布狄倫：搖滾詩人》將於2025年1月24日，新年檔期上映。