ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《白雪公主》真人版再推預告　壞皇后槓上繼女不是為了美貌

歌喉其實不錯的瑞秋曾格勒飾演白雪公主，除了演唱經典歌曲，也會表演全新歌曲〈Waiting on a Wish〉。（迪士尼提供）

▲歌喉其實不錯的瑞秋曾格勒飾演白雪公主，除了演唱經典歌曲，也會表演全新歌曲〈Waiting on a Wish〉。（圖／迪士尼提供）

圖文／鏡週刊

大家耳熟能詳的童話故事《白雪公主》，多虧了當初迪士尼拍成了影史第一部動畫長片，造成的影響既深且遠。既然現在要拍成真人版，當然要有點不一樣，於是《白雪公主》真人版預告揭曉了壞皇后想要謀害白雪公主的動機：為了政治野心。 

蓋兒加朵飾演壞皇后，這身行頭要花上4個小時才能全部著裝完畢。（迪士尼提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蓋兒加朵飾演壞皇后，這身行頭要花上4個小時才能全部著裝完畢。（圖／迪士尼提供）

顯然迪士尼從一連串不太成功、反而引發更多爭議的經典動畫真人版學到教訓了，這次《白雪公主》請來《魔法壞女巫》（Wicked）製片馬克布雷特（Marc Platt）和執行製作傑瑞德勒伯夫（Jared LeBoff）掌舵，編劇則是去年賣座電影《Barbie芭比》的導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig），以及另外一位曾寫過《怪咖情緣》的編劇希達威爾森 (Erin Cressida Wilson) 一起改寫劇本 。音樂則網羅曾替《大娛樂家》、《樂來樂愛你》、《阿拉丁》、《破案3人行》等作品寫歌得獎的詞曲搭檔，帕塞克（Benj Pasek）與保羅（Justin Paul），創作全新歌曲〈Waiting on a Wish〉。

在這些團隊的加持下，這回《白雪公主》真人版壞皇后作亂的動機，不光只是嫉妒白雪公主的美貌，更是因為白雪公主破壞了她的暴政統治，甚至反過來組織民眾討伐她。不得不說，這比原版的動機要好多了。


更多鏡週刊報導
【瓊瑤離世】「背叛、栽贓、謊言、抹黑」　瓊瑤4年前臉書有異狀
【劉家昌病逝】許效舜悲憶最後一面　揭劉家昌當時脖子異狀還叮囑擦藥
茵芙自曝初戀是個「愛賭欠債男」　拚命打工幫還債

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

71歲阿諾史瓦辛格「遭人從後方飛踢」　 背部重擊「完全沒倒下」

推薦閱讀

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 白雪公主, 蓋兒加朵, 瑞秋曾格勒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 八點檔女神被當工具人！婚後黏TT「親密互動男星」尪目睹反應曝光
  2. 香蕉哥哥年過50還不老！網友「神留言」釣出本人笑回：在等你長大
  3. 高捷「角頭大哥」變小吃店老闆　意外曝光出道前神秘身分
  4. 曾主演《還珠3》小燕子　黃奕聞噩耗：「感覺天塌了」
  5. 出道初期就演瓊瑤《一簾幽夢》！　本土劇女星「看新聞才知噩耗」
  6. 接棒《異能》！神作《照明商店》每集震撼反轉　恐怖劇集刻畫最溫暖人心
  7. 劉家昌、瓊瑤接連過世惹鼻酸　她感嘆：彷彿一個世代結束
  8. 《還珠3》受瓊瑤鼓勵教導！黃曉明心痛發聲：您教會了我如何去愛
  9. 瓊瑤所屬出版社「婉拒採訪」　聲明：感謝此生相遇相知
  10. 趙薇消失3年發文了！「悼念恩師瓊瑤」悲痛：青山依舊在幾度夕陽紅

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366