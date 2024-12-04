《白雪公主》真人版再推預告　壞皇后槓上繼女不是為了美貌

▲歌喉其實不錯的瑞秋曾格勒飾演白雪公主，除了演唱經典歌曲，也會表演全新歌曲〈Waiting on a Wish〉。（圖／迪士尼提供）

圖文／鏡週刊

大家耳熟能詳的童話故事《白雪公主》，多虧了當初迪士尼拍成了影史第一部動畫長片，造成的影響既深且遠。既然現在要拍成真人版，當然要有點不一樣，於是《白雪公主》真人版預告揭曉了壞皇后想要謀害白雪公主的動機：為了政治野心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蓋兒加朵飾演壞皇后，這身行頭要花上4個小時才能全部著裝完畢。（圖／迪士尼提供）

顯然迪士尼從一連串不太成功、反而引發更多爭議的經典動畫真人版學到教訓了，這次《白雪公主》請來《魔法壞女巫》（Wicked）製片馬克布雷特（Marc Platt）和執行製作傑瑞德勒伯夫（Jared LeBoff）掌舵，編劇則是去年賣座電影《Barbie芭比》的導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig），以及另外一位曾寫過《怪咖情緣》的編劇希達威爾森 (Erin Cressida Wilson) 一起改寫劇本 。音樂則網羅曾替《大娛樂家》、《樂來樂愛你》、《阿拉丁》、《破案3人行》等作品寫歌得獎的詞曲搭檔，帕塞克（Benj Pasek）與保羅（Justin Paul），創作全新歌曲〈Waiting on a Wish〉。

在這些團隊的加持下，這回《白雪公主》真人版壞皇后作亂的動機，不光只是嫉妒白雪公主的美貌，更是因為白雪公主破壞了她的暴政統治，甚至反過來組織民眾討伐她。不得不說，這比原版的動機要好多了。



更多鏡週刊報導

【瓊瑤離世】「背叛、栽贓、謊言、抹黑」 瓊瑤4年前臉書有異狀

【劉家昌病逝】許效舜悲憶最後一面 揭劉家昌當時脖子異狀還叮囑擦藥

茵芙自曝初戀是個「愛賭欠債男」 拚命打工幫還債