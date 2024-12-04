瓊瑤因平鑫濤爭「善終權」　出書《雪花飄落之前》

▲瓊瑤因相愛多年的平鑫濤臥床多年，深感愛的極致就是放手。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

圖文／鏡週刊

知名作家瓊瑤傳出於淡水住處輕生，享壽86歲。她曾因夫婿平鑫濤臥病在床多年，出書《雪花飄落之前》 表達對「善終權」的看法，在她未滿80歲前，就強調希望能有尊嚴地面對生命終點。她在給兒子及兒媳的公開信中明確表示，若面臨重病，不接受大手術及各類維生裝置，如鼻胃管、呼吸管等，並拒絕加護病房及急救措施。她認為，沒有痛苦的死去，比痛苦地延續生命更有意義。

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瓊瑤曾指出，人生最無奈的是無法選擇生或死，希望讓每個人能自主決定自己的生命終點，避免家屬因選擇不同療法產生爭執。她強調「活著」的價值在於擁有情感和行動能力，最害怕的是失智和失能。她強調，「幫助我沒有痛苦的死去，比千方百計讓我痛苦的活著，意義重大。千萬不要被生死的迷思給困惑住。」瓊瑤創作的小說與人生都非常戲劇化，如今傳出輕生消息，也是自主決定了自己的生命終點。

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