《星際效應》10週年重映　安海瑟薇感謝諾蘭不畏流言

▲安海瑟薇（中）身處事業低潮期，靠著演出《星際效應》扭轉了局面。（圖／華納兄弟提供）

圖文／鏡週刊

導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的科幻電影《星際效應》（Interstellar），憑藉令人大開眼界的場景，以及動人親情戲，收獲全球影迷的眼淚，將該片奉為必看的經典神作。今年正逢該片上映十週年，重新在戲院上映。女主角安海瑟薇（Anne Hathaway）日前在Instagram上發文紀念此事時，先是回味片中經典台詞「愛是唯一可以超越時間與空間的事物！」接著直言，「如果沒有這部片，我的生涯會完全不同！」

安海瑟薇在2013年以《悲慘世界》（Les Misérables）拿下奧斯卡最佳女配角獎後，網路上意外掀起一波惡意攻擊，不僅影響到她的生計，也大大打擊她的自信心。安海瑟薇表示：「當時很多人不願意給我演出機會，因為他們非常在意我在網路上的名聲並不好。而諾蘭完全不在意這些。」雖然安海瑟薇不確定導演是否意在那場風波中支持她，但她也指出「因為演出《星際效應》，才讓我的事業沒有因網路風波而停滯。」道出這部電影在她的生涯中有多麼重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲為了演出在外星球表面漫步的這一幕，《星際效應》遠赴冰島實景拍攝。（圖／華納兄弟提供）

她表示自己對這部電影的愛「猶如大海一般」，並將導演諾蘭形容為天使，「因為他給了我一個最美麗的角色，這是我參與過最棒的電影之一。」這篇貼文獲得超過37萬位粉絲按讚力挺。

這部改變演員生涯的電影《星際效應》是由諾蘭擔綱導演，並找來弟弟強納森諾蘭（Jonathan Nolan）共同執筆劇本。針對故事中大量科幻背景的設定，他邀請到諾貝爾物理學獎得主基普索恩，來擔任電影的科學顧問，為電影打造出令人信服的世界觀，讓觀眾更能投入其中。電影在全球叫好又叫座，不僅獲得5項奧斯卡獎提名，更締造超過6億美金的全球票房，其中台灣也創下新台幣2.8億元的票房佳績。



更多鏡週刊報導

又是同一個記者爆料女星難搞 安海瑟薇馬上道歉化解危機

《穿著Prada的惡魔》有望重返大銀幕？ 安海瑟薇回應拍續集可能性

安海瑟薇承認戒酒5年 為人父母貪杯不好