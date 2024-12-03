記者吳睿慈／台北報導

珠寶商歌手周靄宏沉潛1年再出輯化身時事觀察家高唱〈越戰老兵〉，他找來孫安佐跨刀合體「吃雞」當野戰部隊戰士，兩人為MV中緊急救援任務，不僅變身動作片主角拿槍、武打全都來，還特赴山中叢林拍攝體驗野戰槍林彈雨生存交關時刻，只是拍攝時正巧碰到「山陀兒颱風」來襲，越拍越不妙現場險象環生，孫安佐與經紀人更因此困在金山，所幸後來他們平安無事，之後再約時間補拍，孫安佐也配合完成，可說十分敬業。

▲▼周靄宏、孫安佐金山取景拍攝MV，不巧遇到颱風困在山上險出事。（圖／周靄宏提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

周靄宏與孫安佐特別深入金山的「金嶺野戰模擬中心」拍攝槍戰畫面，他透露即使知道是仿真玩具槍，還是會有點緊張，但孫安佐拿起槍射擊，就像「殺神基努李維」，動作流暢游刃有餘，眼神中真的有對戰場無所畏懼的架式，認為孫安佐就算受傷大概也不在意，大讚對方：「他超勇！其實內心滿成熟的。」

談及這次的合作，周靄宏表示，孫安佐配合度很高，個性誠懇，但對陌生人話很少，非常安靜，看起來有點高冷，不過談到動漫這種本人有興趣的話題，也可以很熱情、火速打開話匣子，其實就是個單純、人也不壞的少年，周靄宏感嘆：「也許這是他容易被人誤解的原因吧！」

▲周靄宏表示孫安佐配合度很高，個性誠懇。（圖／周靄宏提供）



MV講求逼真度，兩人更前往金山拍攝時，只是不巧「山陀兒颱風」來襲，以往台北災情不會太嚴重，這次竟然遇到大魔王，當天越拍越不妙，拍到一半風雨太大，造成山區土石流及聯外道路中斷，積水竟然已經淹過雨刷那麼高，現場險象環生，全區緊急疏散，他們也必須立刻中斷拍攝。當他們兵分兩路開車下山時，周靄宏順利回到台北，但孫安佐與經紀人卻因為道路緊急封鎖被困在金山，無奈只能在便利商店過夜，而他和孫安佐的車也因為泡水壞掉，花了上萬元維修，可說是損失慘重，不過萬幸人都平安，之後再約時間補拍，孫安佐也配合完成，可說十分敬業。

▲周靄宏找來孫安佐合作MV，對方拿槍架勢十足。（圖／周靄宏提供）



不僅如此，MV製作砸下百萬製作耗費不少時間與心力，除了在台灣拍攝外，周靄宏還特地跑到越南取景，包括范五老街、越戰美軍博物館、粉紅教堂、濱城市場前廣場等景點全都收錄其中；此外，兩人在叢林中歷經槍林彈雨的戰爭畫面，還特別以電影規格的特效後製，讓人看完身歷其境，頗有觀賞好萊塢戰爭動作片的實境感。

▲MV除了在台灣拍攝外，周靄宏還特地跑到越南取景。（圖／周靄宏提供）



周靄宏這次透過MV抒發自己關注新聞及全球情勢的感想，「其實世界的另一端有許多國家正在真實經歷著戰火，戰爭帶來的經濟衰退、飢荒與傷亡都是令人難以想像的，內心還是很希望世界有朝一日會歸於和平。我們做生意、做老闆的人，要煩惱同行跟供應商，還有客戶就很煩了，還要養員工！當然希望每個環節都順利運行，人民就跟螞蟻一樣很脆弱，一個國家能夠順利運行，都要仰賴好的領導者，希望我們永遠不會有需要戰爭的一天。」〈越戰老兵〉MV已正式上架周靄宏YouTube頻道播出。