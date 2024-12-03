ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

颱風天闖金山驚覺不妙！孫安佐拿槍拍MV　道路封鎖「困山上」險出事　

記者吳睿慈／台北報導

珠寶商歌手周靄宏沉潛1年再出輯化身時事觀察家高唱〈越戰老兵〉，他找來孫安佐跨刀合體「吃雞」當野戰部隊戰士，兩人為MV中緊急救援任務，不僅變身動作片主角拿槍、武打全都來，還特赴山中叢林拍攝體驗野戰槍林彈雨生存交關時刻，只是拍攝時正巧碰到「山陀兒颱風」來襲，越拍越不妙現場險象環生，孫安佐與經紀人更因此困在金山，所幸後來他們平安無事，之後再約時間補拍，孫安佐也配合完成，可說十分敬業。

▲▼拍到一半驚覺不妙！孫安佐拿槍拍MV「困在山上」險出事　。（圖／周靄宏提供）

▲▼周靄宏、孫安佐金山取景拍攝MV，不巧遇到颱風困在山上險出事。（圖／周靄宏提供）

▲▼拍到一半驚覺不妙！孫安佐拿槍拍MV「困在山上」險出事　。（圖／周靄宏提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

周靄宏與孫安佐特別深入金山的「金嶺野戰模擬中心」拍攝槍戰畫面，他透露即使知道是仿真玩具槍，還是會有點緊張，但孫安佐拿起槍射擊，就像「殺神基努李維」，動作流暢游刃有餘，眼神中真的有對戰場無所畏懼的架式，認為孫安佐就算受傷大概也不在意，大讚對方：「他超勇！其實內心滿成熟的。」

談及這次的合作，周靄宏表示，孫安佐配合度很高，個性誠懇，但對陌生人話很少，非常安靜，看起來有點高冷，不過談到動漫這種本人有興趣的話題，也可以很熱情、火速打開話匣子，其實就是個單純、人也不壞的少年，周靄宏感嘆：「也許這是他容易被人誤解的原因吧！」

▲孫安佐拿槍拍MV「困在山上」險出事　。（圖／周靄宏提供）

▲周靄宏表示孫安佐配合度很高，個性誠懇。（圖／周靄宏提供）

MV講求逼真度，兩人更前往金山拍攝時，只是不巧「山陀兒颱風」來襲，以往台北災情不會太嚴重，這次竟然遇到大魔王，當天越拍越不妙，拍到一半風雨太大，造成山區土石流及聯外道路中斷，積水竟然已經淹過雨刷那麼高，現場險象環生，全區緊急疏散，他們也必須立刻中斷拍攝。當他們兵分兩路開車下山時，周靄宏順利回到台北，但孫安佐與經紀人卻因為道路緊急封鎖被困在金山，無奈只能在便利商店過夜，而他和孫安佐的車也因為泡水壞掉，花了上萬元維修，可說是損失慘重，不過萬幸人都平安，之後再約時間補拍，孫安佐也配合完成，可說十分敬業。

▲▼拍到一半驚覺不妙！孫安佐拿槍拍MV「困在山上」險出事　。（圖／周靄宏提供）

▲周靄宏找來孫安佐合作MV，對方拿槍架勢十足。（圖／周靄宏提供）

不僅如此，MV製作砸下百萬製作耗費不少時間與心力，除了在台灣拍攝外，周靄宏還特地跑到越南取景，包括范五老街、越戰美軍博物館、粉紅教堂、濱城市場前廣場等景點全都收錄其中；此外，兩人在叢林中歷經槍林彈雨的戰爭畫面，還特別以電影規格的特效後製，讓人看完身歷其境，頗有觀賞好萊塢戰爭動作片的實境感。

▲▼拍到一半驚覺不妙！孫安佐拿槍拍MV「困在山上」險出事　。（圖／周靄宏提供）

▲MV除了在台灣拍攝外，周靄宏還特地跑到越南取景。（圖／周靄宏提供）

周靄宏這次透過MV抒發自己關注新聞及全球情勢的感想，「其實世界的另一端有許多國家正在真實經歷著戰火，戰爭帶來的經濟衰退、飢荒與傷亡都是令人難以想像的，內心還是很希望世界有朝一日會歸於和平。我們做生意、做老闆的人，要煩惱同行跟供應商，還有客戶就很煩了，還要養員工！當然希望每個環節都順利運行，人民就跟螞蟻一樣很脆弱，一個國家能夠順利運行，都要仰賴好的領導者，希望我們永遠不會有需要戰爭的一天。」〈越戰老兵〉MV已正式上架周靄宏YouTube頻道播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

推薦閱讀

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

舒華「低胸煮飯」穿超辣！解放細肩帶…身材太兇全被拍 震撼22萬人

舒華「低胸煮飯」穿超辣！解放細肩帶…身材太兇全被拍 震撼22萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周靄宏, 孫安佐, 越戰老兵

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨家／才剛開完直腸癌手術　顧婕疑花百萬換臉大挪移
  2. 獨家／玖壹壹遭爆人夫又+1？　洋蔥疑與13年正妹女友登記結婚了
  3. 杜汶澤老婆「肺部照出陰影」認罹癌！　在台動手術曝最新病況
  4. 王鶴棣最新古裝陸劇來了「被讚本色出演」　搭檔初戀臉女神談愛！
  5. 求學目睹霸凌「學長踹飛同學」　金鐘男星看完全過程傻眼了！
  6. 韓韶禧造型爆改「暗黑厭世風」　妹妹頭配黑唇整臉超憔悴！
  7. 安海瑟薇「無端被黑」陷低潮！　《星際效應》諾蘭伸援手：他真的是天使
  8. 才剛在金鐘奪下兩大獎　苗可麗宣布要離開台灣賣夜市
  9. 演唱會之都超強！高雄聖誕演唱會連唱4天　艾怡良、芒果醬都來了
  10. 《星際效應》10週年重映　安海瑟薇感謝諾蘭不畏流言

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366