孫安佐稱狄鶯「女武神」適合打《拳上》！　選總統提政見：整化國防部

記者孟育民／台北報導

一段時間未出現在螢光幕前的藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，晚上現身17LIVE直播遊戲，也同時開放網友線上提問與網友閒聊。有網友問，如果選上台北市長，要推什麼政見？喜歡研究武器的孫安佐立馬說，當然是推槍枝合法化。他也直言，知道很多人等著看他晚上直播發瘋亂說話，但他不會讓大家如意。

▲孫安佐登上直播間和粉絲互動。（圖／17LIVE提供）



晚上開播，孫安佐一邊玩熱門射擊遊戲，一邊與網友閒聊，話題從聖誕節計畫，聊到最近的世界12強棒球賽。孫安佐爆料，東京巨蛋冠亞軍之戰，他爸（藝人孫鵬）晚上死守電視，一晚都很激動，叫到他在房間都聽得到；相較之下，他媽（藝人狄鶯）對棒球無感。這時候有網友留言說，他媽媽狄鶯是女神。孫安佐糾正網友，他媽媽是女武神，因為動不動就想跟人拼命。他覺得媽媽拼命的個性很適合打格鬥，有信心狄鶯會打爆很多女藝人，格鬥運動「拳上」應該找她媽，惹得網友一陣笑。

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▲孫安佐上17LIVE時聊到，他覺得媽媽狄鶯是女武神 戰鬥力超強 適合去拳上。（圖／17LIVE提供）



有網友問孫安佐，如果他選上台北市長，他會推動哪些政策。孫安佐過去雖然因槍枝事件惹上爭議，不改直率個性，直說，當然是推動槍枝合法化。他若選上總統，他想讓台灣（戰鬥力）變更好，所以他會優先整治台灣國防。花很多時間研究武器的他說，絕對不會買戰鬥機，因為一點都沒用。

▲孫安佐提出政見。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



而為什麼要推動槍枝與武器？他說是因為現在情勢很亂，有很多奇怪的外敵，因此台灣必須要提升自己的戰鬥力，這非常合情合理。網友這時也回應他，鼓勵孫安佐可以先從里長選起。

