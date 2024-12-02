ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫安佐稱狄鶯「女武神」適合打《拳上》！　選總統提政見：整化國防部

記者孟育民／台北報導

一段時間未出現在螢光幕前的藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，晚上現身17LIVE直播遊戲，也同時開放網友線上提問與網友閒聊。有網友問，如果選上台北市長，要推什麼政見？喜歡研究武器的孫安佐立馬說，當然是推槍枝合法化。他也直言，知道很多人等著看他晚上直播發瘋亂說話，但他不會讓大家如意。

▲▼孫安佐上17LIVE時聊到，他覺得媽媽狄鶯是女武神 戰鬥力超強 適合去拳上。（圖／17LIVE提供）

▲孫安佐登上直播間和粉絲互動。（圖／17LIVE提供）

晚上開播，孫安佐一邊玩熱門射擊遊戲，一邊與網友閒聊，話題從聖誕節計畫，聊到最近的世界12強棒球賽。孫安佐爆料，東京巨蛋冠亞軍之戰，他爸（藝人孫鵬）晚上死守電視，一晚都很激動，叫到他在房間都聽得到；相較之下，他媽（藝人狄鶯）對棒球無感。這時候有網友留言說，他媽媽狄鶯是女神。孫安佐糾正網友，他媽媽是女武神，因為動不動就想跟人拼命。他覺得媽媽拼命的個性很適合打格鬥，有信心狄鶯會打爆很多女藝人，格鬥運動「拳上」應該找她媽，惹得網友一陣笑。

▲▼孫安佐上17LIVE時聊到，他覺得媽媽狄鶯是女武神 戰鬥力超強 適合去拳上。（圖／17LIVE提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫安佐上17LIVE時聊到，他覺得媽媽狄鶯是女武神 戰鬥力超強 適合去拳上。（圖／17LIVE提供）

有網友問孫安佐，如果他選上台北市長，他會推動哪些政策。孫安佐過去雖然因槍枝事件惹上爭議，不改直率個性，直說，當然是推動槍枝合法化。他若選上總統，他想讓台灣（戰鬥力）變更好，所以他會優先整治台灣國防。花很多時間研究武器的他說，絕對不會買戰鬥機，因為一點都沒用。

▲▼孫安佐-拳進記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲孫安佐提出政見。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

而為什麼要推動槍枝與武器？他說是因為現在情勢很亂，有很多奇怪的外敵，因此台灣必須要提升自己的戰鬥力，這非常合情合理。網友這時也回應他，鼓勵孫安佐可以先從里長選起。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

推薦閱讀

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

〈APT.〉MV親臉「是火星人提議」！　Rosé還原拍攝現場笑翻

〈APT.〉MV親臉「是火星人提議」！　Rosé還原拍攝現場笑翻

郭采潔難得回台灣！「驚喜現身戶政事務所」全被拍 0偽裝近況照曝

郭采潔難得回台灣！「驚喜現身戶政事務所」全被拍 0偽裝近況照曝

《雪天使》3主角隔20年合體了！　掀劇迷回憶殺：腦中秒浮出旋律

《雪天使》3主角隔20年合體了！　掀劇迷回憶殺：腦中秒浮出旋律

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

〈APT.〉MV親臉「是火星人提議」！　Rosé還原拍攝現場笑翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 士檢「扣押周杰倫黃牛票」 證實原價讓出　歌迷哭出來：沒機會買了
  2. 吳淡如15歲女兒「神遺傳鉛筆腿」！打工被拍照 千人讚爆：真的漂亮
  3. 快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！
  4. 大野智「被大量造謠」違法遭緊急逮捕！　公司嚴正採取法律手段
  5. 爆與王柏傑3年戀情分手！　謝欣穎「臨時取消」信義區公開活動
  6. 網美火鍋店被控「要常溫水來熱水」！害4歲孩燙紅慘叫 歌手：很自責
  7. 郭彥均嘆「當爸爸很衰」一句話惹她落淚！　爆9歲愛女沒喝過可樂掀討論
  8. 鍾欣凌錄影「玩高空滑索重摔」引網擔憂！　本人親上火線還原情況
  9. 《剪刀手愛德華》2經典不需要續集！　提姆波頓親吐堅持原因
  10. 《海洋奇緣2》金曲歌后中文配音被讚爆！票房破三千萬奪全台冠軍

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366