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台東跨年豪華卡司再加碼！金曲歌后接力開唱　不斷電5小時半狂歡

記者吳睿慈／台北報導

2025台東跨年卡司陸續官宣，自MC HotDog熱狗、頑童 MJ116、洪佩瑜、李權哲、熊仔、搖滾樂團JADE等人確定出席後，2日再度發布第3波星光陣容，有凍齡女神蘇慧倫、金嗓天后葉璦菱、獲得金曲、金馬肯定的創作歌手王若琳Joanna Wang、創作才女魏如昀、創作才子許含光，都將接力在台東跨年舞台帶來精彩演出，用好音樂陪伴大家迎向2025嶄新一年。

▲▼台東跨年豪華卡司再加碼！金曲歌后接力開唱　不斷電5小時半狂歡。（圖／臺東縣政府文化處提供）

▲台東跨年豪華卡司再加碼，蘇慧倫與粉絲共度跨年夜。（圖／臺東縣政府文化處提供）

蘇慧倫把跨年重要時刻獻給台東，分享喜悅：「很開心可以到台東和大家一起跨年，上一次的演出是2016年在鐵花村，隔了這麼多年能夠再次去到我喜歡的地方唱歌給大家聽，很期待，也希望如果有機會能多待幾天在台東走走，放鬆一下！」至於歌單內容巧思，她偷偷透露：「聽說這次舞台在靠近海的地方，感覺就會是一場吹吹海風聽聽音樂，非常迷人的一場跨年晚會，歌單上也會熱烈安排，希望台東的朋友開心，期待大家的熱情合唱！」最後她許下2025心願，宣告即將推出音樂作品：「新的一年最重要的就是新專輯可以跟大家見面了，我自己非常喜歡這張專輯，所以希望能夠讓很多朋友聽見。」

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▲▼台東跨年豪華卡司再加碼！金曲歌后接力開唱　不斷電5小時半狂歡。（圖／臺東縣政府文化處提供）

▲王若琳也將參與台東跨年。（圖／臺東縣政府文化處提供）

創作歌手王若琳Joanna Wang獲得金曲獎多次肯定，這次更以電影《鬼才之道》主題曲〈鬼才出道〉拿下本屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎。成功奪下金馬殊榮後，把今年重要的跨年演出獻給台東，她超級興奮：「很久了！很期待在美麗的台東看新年的日出。」因為是跨年氛圍將會演唱一些比較帶動氣氛的歌曲。常來台東旅行的她，不藏私分享私密行程，「之前很常去在台東的民宿Kazakuen，有來過衝浪，然後每次來都會吃東河包子跟當地的義大利人開的手作義大利麵」。對於新年願望，她許下：「希望開心，看事情可以廣一點！」

▲▼台東跨年豪華卡司再加碼！金曲歌后接力開唱　不斷電5小時半狂歡。（圖／臺東縣政府文化處提供）

▲魏如昀開心表示「可以回到花東跨年了」。（圖／臺東縣政府文化處提供）

魏如昀以一首《聽見下雨的聲音》深獲樂迷喜愛，對於這次演出，她直呼：「超級開心可以回到花東跨年！」故鄉在台東的旁邊富里鄉，小時候常常去到台東家族出遊，更承諾：「這一次我一定會傾盡全力演唱跟享受舞台。」展現誠意將帶來樂團編制做演出，她預告：「大自然是最美好也最奢侈的禮物，這次非常期待跨年的演出，因為也有別於以往的演出有樂團形式的配置，每一首歌我們都有特別的改編，很期待不管是在哪一個時期認識我或不認識我的觀眾們，都可以藉由這次演出的機會喜歡上我，一起享受這片土地與音樂結合的舞台！」

聊起對於台東城市印象，魏如昀回憶小時候家族旅遊就常常到台東，尤其是奶奶會騎著摩托車載她跟姐姐魏如萱特地去到台東的池上吃池上便當，前幾年回去過年，姑姑也特地帶我們去台東的海濱公園走走，她稱讚：「我最喜歡看台東的稻田，一年四季都會有不同的景色。」她期待明年可以有新作品以新的形象跟大家分享，雖然每年都這樣許願，不管有沒有實現至少有一個明確的目標可以努力！更期許自己在各方方面面都可以有最好的表現！因為現在有了自己的服飾品牌RETEM03，也期望品牌可以穩定的持續成長提供更多好的作品。

▲▼台東跨年豪華卡司再加碼！金曲歌后接力開唱　不斷電5小時半狂歡。（圖／臺東縣政府文化處提供）

▲創作才子許含光接力在台東開唱。（圖／臺東縣政府文化處提供）

「2025台東跨年晚會-東漂去旅行」主題主打「東漂」概念，歡迎外縣市的所有樂迷朋友都可以前來台東一起參加跨年盛事，卡司特色訴求鎖定各年齡層，歡迎大小朋友民眾一起在台東最美的星空下聽歌歡唱。演出將從12月31日晚間7點一路演唱到元旦0點30分，共5小時半陪伴粉絲狂歡，地點就在台東市國際地標。

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