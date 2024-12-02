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金高銀來台觀光「中文10級」超猛　流利對話曝⋯大咖女星驚呆：帥炸

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金高銀因參演《鬼怪》打開高知名度，她的戲路多元，百變龍演技有目共睹，近日更拿下青龍獎影后殊榮，事業表現優異，其實她的外語能力也非常優秀，從小在中國長大的她，幾乎擁有10級中文實力，近日與李智雅結伴來到台灣旅遊，與店員中文流利對話，當場讓李智雅看得瞠目結舌。

▲▼金高銀來台觀光「中文10級」超猛　流利對話曝⋯大咖女星驚呆：帥炸 。（圖／翻攝自tvN）

▲金高銀過去在中國生活過，因此會講中文。（圖／翻攝自tvN）

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金高銀近日與李智雅接下美食旅遊節目主持，兩人日前來到台灣吃美食，官方釋出預告片，金高銀身為中文擔當，出發前便對於語言能力頗有自信，她主動表示「這次我要講中文幫姐姐多分擔一下。」全程都是她在點餐，成為旅途可靠的夥伴。

▲▼金高銀來台觀光「中文10級」超猛　流利對話曝⋯大咖女星驚呆：帥炸 。（圖／翻攝自tvN）

▲▼金高銀中文超流利，李智雅驚呆。（圖／翻攝自tvN）

▲▼金高銀中文超流利，李智雅驚呆。（圖／翻攝自tvN）

預告片裡，金高銀不僅發音標準，單字詞彙也運用地很自然，詢問火鍋店店員「這是我的嗎？兩個人的？」「這是話梅嗎，我要這兩個」，當李智雅在尋找沾醬時，她主動問「有沒有麻醬」，還問店員「這是辣的嗎」，基本對話非常流暢。

金高銀的中文實力令人驚艷，連李智雅都讚嘆「哇」，露出驚訝地表情問她「妳聽得懂嗎？超帥」，金高銀則是露出驕傲小表情用英文回答「我就跟妳說過啦」，過去曾在中國居住的她，並未忘記中文。

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