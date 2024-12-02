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GFIREND合體回歸「再開10周年演唱會」　明年1月還有GOT7、IVE

記者張筱涵／綜合報導

2025年即將迎來K-POP的強勢開局，三大人氣團體GFRIEND、GOT7和IVE相繼宣布一月回歸計劃，為粉絲帶來滿滿期待，展現韓流音樂的蓬勃影響力。

GFRIEND：十週年特別回歸，專輯與演唱會雙重驚喜

▲▼GOT7 IVE GFRIEND。（圖／翻攝自Instagram、FACEBOOK）

▲GFRIEND。（圖／翻攝自Instagram、FACEBOOK）

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GFRIEND將於2025年1月13日發行十週年特別專輯《Season of Memories》，並提前於2025年1月6日公開主打歌曲音源。為紀念這一重要里程碑，GFRIEND還將於2025年1月18日和19日在首爾舉行十週年專場演唱會。

GOT7：完整體再出發，成員合體展現團隊力量

▲▼GOT7 IVE GFRIEND。（圖／翻攝自Instagram、FACEBOOK）

▲GOT7。（圖／翻攝自FACEBOOK）

自2021年與JYP娛樂解約後，GOT7持續展現團隊凝聚力，即將於2025年1月末以完整體形式回歸，推出新專輯。成員目前正積極投入錄音與相關準備工作，並計劃於2024年12月公開預告片。

IVE：三週年後強勢回歸，新作品延續全球熱潮

▲▼GOT7 IVE GFRIEND。（圖／翻攝自Instagram、FACEBOOK）

▲IVE。（圖／翻攝自Instagram）

IVE將於2025年初回歸，作為STARSHIP娛樂的新年首發重點。IVE自出道以來接連推出《ELEVEN》、《LOVE DIVE》等多首熱門歌曲，並憑藉2024年全球巡演的傲人成績成為四代女團代表。此次回歸將帶來全新作品，延續她們在國內外的火熱熱潮。

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