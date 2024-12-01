古裝劇男神潮牌被批「割韭菜」！　遭嫌貴秒降價眾人酸爆

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星任嘉倫因主演《錦衣之下》、《周生如故》等作品爆紅，受到廣大劇迷喜愛，近年來卻頻頻陷入爭議，去年婚內出軌的傳聞令他的形象大受打擊，主演作《暮色心約》、《流水迢迢》等表現不如預期。近日，他再度陷入輿論漩渦，原因是自創潮牌服裝定價過高，被廣大網友質疑「割韭菜」、「搶錢」。

▲任嘉倫潮牌服飾定價被批割韭菜。（圖／翻攝自任嘉倫工作室微博）

任嘉倫過去成功打造的「古裝男神」形象備受喜愛，然而婚內出軌的風波讓他的事業受損，轉而投入副業發展。他近期創立的潮牌主打黑白設計融合中國傳統元素，近日卻因價格過高引來批評。有網友指出該品牌的外套定價高達1980元（約台幣8876元）、T恤980元（約台幣4400元），最讓人難以接受的是手機殼要價188元（約台幣842元）。

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▲任嘉倫潮牌被批太貴又俗氣。（圖／翻攝自微博）

網友紛紛諷刺產品「鑲金了？」，掀起批評聲浪後，手機殼價格隨即降為78元（約350元台幣），但罵聲依舊未平。除了價格問題，品牌設計也遭網友質疑沒創意，疑似抄襲其他知名運動品牌。更多人直言「演戲不行了，改賣潮牌收割粉絲」、「款式又土又老氣」、「搶錢」、「別說貴不貴，主要是醜」。