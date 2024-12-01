(G)I-DLE小娟親吐「晚宣布續約主因」　告白成員：一輩子在一起！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團(G)I-DLE於2018年成軍出道，她們唱紅多首膾炙人口夯歌，近期因合約到期，續約方向不明，令歌迷相當擔心。5人30日出席MMA頒獎典禮，隊長小娟霸氣宣布「全員續約」，掀起一陣熱議，她隨後也在IG親吐較晚宣布續約的主因，告白成員會一輩子在一起，暖心發文再度逼哭歌迷。

▲小娟宣布全員續約後，感性在IG發文。（圖／翻攝自小娟IG）



小娟30日在台上霸氣宣布「全員續約」，雨琦因此流下眼淚，看得歌迷相當心疼，感性氣氛延續至會後，小娟隨後在IG更新心情，「Nebobo，謝謝你們喜歡(G)I-DLE的音樂，然後最愛我們成員了，這7年之間，有開心的事、難過的事、挫折、希望各種情感，我們熬過了喜怒哀怒，好像使得我們變得更牢固了。」

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小娟親吐晚宣佈續約的主因，「因為有來自各個不同國家、在不同環境長大成人的朋友（此處指成員），所以稍微花了一點時間，Nebobo是不是很擔心呀，但是，我們5個人會在一起的想法都一樣。」

▲小娟告白成員與粉絲「一輩子在一起」。（圖／翻攝自小娟IG）



身為隊長，小娟承諾會與成員、粉絲一直在一起，「以後還能更長久地成為(G)I-DLE隊長，其實我很開心也很驕傲，薇娟姐姐、Minnie姐姐、雨琦、舒華謝謝妳們，還有真的真的很愛妳們，Nebobo跟我們一輩子在一起吧！」

小娟IG發文：

Nebobo，謝謝你們喜歡(G)I-DLE的音樂，然後最愛我們成員了，這7年之間，有開心的事、難過的事、挫折、希望各種情感，我們熬過了喜怒哀怒，好像使得我們變得更牢固了

因為有來自各個不同國家、在不同環境長大成人的朋友（此處指成員），所以稍微花了一點時間，Nebobo是不是很擔心呀，但是，我們5個人會在一起的想法都一樣

以後還能更長久地成為(G)I-DLE隊長，其實我很開心也很驕傲，薇娟姐姐、Minnie姐姐、雨琦、舒華謝謝妳們，還有真的真的很愛妳們，Nebobo跟我們一輩子在一起吧