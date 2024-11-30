小哈利曝爸媽離婚後真實影響！　伊能靜132字驕傲發聲

記者張筱涵／綜合報導

藝人伊能靜近日在社交平台上分享了兒子庾恩利（小哈利）登上訪談節目的片段，並發表長文，透露對兒子成長的感觸與驕傲。

▲伊能靜和小哈利感情要好。（圖／翻攝自微博）



在小哈利對爸媽離婚表達正面心聲後，伊能靜也轉發節目片段並寫下長文，表達對兒子的欣慰與驕傲：「看他畫畫、寫歌、用無限形式表達世界。他從不因質疑聲音而失去探索的勇氣，也不急於解釋。他是一個知道自己要什麼的孩子，而且一直都是。」她更提到：「我們知道他是誰，比這個世界知道他是誰更重要。當你知道自己是誰的時候，這個世界就無法將你帶走。」

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▲伊能靜常公開讚賞兒子。（圖／翻攝自微博）



▲伊能靜發文。（圖／翻攝自微博）



事實上，小哈利日前在大陸訪談節目《狂想之城》中罕見談及父母離婚對自己的影響。他表示，從小在父母雙方之間來回生活，雖然周一到周五跟爸爸，周末則跟媽媽，但父母都會刻意將工作安排在不需要陪伴他的時間。

面對這樣的情況，小哈利坦言：「很多人會問這樣長大累不累？但我反而很喜歡那樣的成長方式，因為他們兩個的教育觀很不一樣，但都在我身上留下了痕跡。」他更提到，媽媽伊能靜在藝術和創意方面給了極大的支持，而爸爸庾澄慶則教導做人處事的禮儀，在兩種截然不同的教養方式中找到平衡，甚至直言：「我覺得他們離婚是一件不錯的事。」